快訊

朝降級努力！ 陳時中研擬指引「訂得差不多了」 八大行業恐無望

診所嗆賴帳！陳時中：打疫苗行政費調升至100元 另訂達標獎勵金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3級警戒封閉期間 中市府優化后豐鐵馬道9號隧道

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府觀旅局於疫情三級警戒封閉期間，進行后豐鐵馬道九號隧道牆面清洗及補強施工。圖／中市府觀旅局提供
台中市府觀旅局於疫情三級警戒封閉期間，進行后豐鐵馬道九號隧道牆面清洗及補強施工。圖／中市府觀旅局提供

台中市部分自行車道及登山步道等旅遊景點自7月13日起有條件解封，台中市政府觀光旅遊局加強各項觀光景點整備與維護，其中，每年吸引遊客到訪的東豐自行車綠廊與后豐鐵馬道必經的九號隧道，更是串接兩條自行車道間重要觀光節點。九號隧道內因長年堆積的塵土及青苔，嚴重覆蓋既有紅磚牆面紋路，為確保各項設施清潔維護及安全美觀，觀旅局於疫情三級警戒封閉期間進行牆面清洗及補強施工，提供遊客更優質安全美觀的遊憩環境。

中市府觀旅局長韓育琪表示，后豐鐵馬道為鐵路舊山線改建而成專用型自行車道，其中九號隧道完工於1908年，至今有113年歷史，全長1.2公里，是台鐵舊山線九座隧道中最長的隧道，向來是遊客必訪的特色景點。受疫情警戒影響，封閉近兩個月雖未開放，但仍積極進行環境整備及設施優化等工程，執行隧道牆面清洗及破損剝落處補強工作，已於7月12日施作完成，在疫情緩解後，提供遊客更優質的觀光遊憩環境。

觀旅局指出，九號隧道北端出口附近夫妻樹廣場周邊，目前進行環境維護及植栽工程施工中，騎乘經過施工範圍時，切勿逗留快速通過，並請注意安全，如因施工造成不便之處，敬請民眾見諒。目前三級警戒仍在，自行車道及登山步道雖有條件解封，防疫仍不可鬆懈，呼籲大家外出應落實全程戴好口罩丶保持社交安全距離丶不群聚，確實做好個人防疫措施。

台中市府觀旅局於疫情三級警戒封閉期間，進行后豐鐵馬道九號隧道牆面清洗及補強施工。圖／中市府觀旅局提供
台中市府觀旅局於疫情三級警戒封閉期間，進行后豐鐵馬道九號隧道牆面清洗及補強施工。圖／中市府觀旅局提供

自行車 車道 疫情

延伸閱讀

微解封壽山人潮增 自管處：與猴要保持安全距離

捐便當飲料及護手霜 立委林宜瑾團隊大手筆挺奇美防疫

健身房微解封正常收費？消基會：會員可主張停繳月費

為解封後振興觀光準備 60多家業者整合大基隆觀光圈

相關新聞

消防員第二劑要上網預約？ 台中市消防局：暫時如此

台中市消防局有1700餘位的內外勤同仁，超過9成都已接種第一劑的AZ疫苗，不過有民代反映，第二劑疫苗不像之前以造冊的方式...

24小時全面防颱 台中加強測溝清淤、行道樹修剪

防範烟花颱風過境及後續西南氣流雨勢，台中市長盧秀燕指示建設局提前整備，務必以「守護市民安全」為最優先考量。建設局今天8點...

3級警戒封閉期間 中市府優化后豐鐵馬道9號隧道

台中市部分自行車道及登山步道等旅遊景點自7月13日起有條件解封，台中市政府觀光旅遊局加強各項觀光景點整備與維護，其中，每...

疫情嚴重衝擊梧棲漁貨直銷中心 攤商陳情求政府補貼

新冠肺炎疫情，台中市政府祭出紓困減收市場、夜市租金使用費，台中梧棲漁港直銷中心攤商卻遲無消息，台中市漁民漁貨發展協會表示...

中部線上就業博覽會明開跑！2600廠商釋出2.2萬職缺

勞動部勞動力發展署明天起至8月20日透過「台灣就業通」平台，推出中彰投線上就業博覽會。中彰投分署今天說，邀中部精密機械、...

烟花颱風逼近！ 彰化伸港搶收牡蠣 產地價格持穩

中央氣象局發布中度颱風烟花海上颱風警報，彰化伸港鄉蚵農昨天開始搶收牡蠣，但因今年產量銳減，搶收的量有限，蚵農預計牡蠣遇大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。