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3級警戒封閉期間 中市府優化后豐鐵馬道9號隧道
台中市部分自行車道及登山步道等旅遊景點自7月13日起有條件解封，台中市政府觀光旅遊局加強各項觀光景點整備與維護，其中，每年吸引遊客到訪的東豐自行車綠廊與后豐鐵馬道必經的九號隧道，更是串接兩條自行車道間重要觀光節點。九號隧道內因長年堆積的塵土及青苔，嚴重覆蓋既有紅磚牆面紋路，為確保各項設施清潔維護及安全美觀，觀旅局於疫情三級警戒封閉期間進行牆面清洗及補強施工，提供遊客更優質安全美觀的遊憩環境。
中市府觀旅局長韓育琪表示，后豐鐵馬道為鐵路舊山線改建而成專用型自行車道，其中九號隧道完工於1908年，至今有113年歷史，全長1.2公里，是台鐵舊山線九座隧道中最長的隧道，向來是遊客必訪的特色景點。受疫情警戒影響，封閉近兩個月雖未開放，但仍積極進行環境整備及設施優化等工程，執行隧道牆面清洗及破損剝落處補強工作，已於7月12日施作完成，在疫情緩解後，提供遊客更優質的觀光遊憩環境。
觀旅局指出，九號隧道北端出口附近夫妻樹廣場周邊，目前進行環境維護及植栽工程施工中，騎乘經過施工範圍時，切勿逗留快速通過，並請注意安全，如因施工造成不便之處，敬請民眾見諒。目前三級警戒仍在，自行車道及登山步道雖有條件解封，防疫仍不可鬆懈，呼籲大家外出應落實全程戴好口罩丶保持社交安全距離丶不群聚，確實做好個人防疫措施。
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