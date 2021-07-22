3級警戒封閉期間 中市府優化后豐鐵馬道9號隧道

台中市部分自行車道及登山步道等旅遊景點自7月13日起有條件解封，台中市政府觀光旅遊局加強各項觀光景點整備與維護，其中，每年吸引遊客到訪的東豐自行車綠廊與后豐鐵馬道必經的九號隧道，更是串接兩條自行車道間重要觀光節點。九號隧道內因長年堆積的塵土及青苔，嚴重覆蓋既有紅磚牆面紋路，為確保各項設施清潔維護及安全美觀，觀旅局於疫情三級警戒封閉期間進行牆面清洗及補強施工，提供遊客更優質安全美觀的遊憩環境。

中市府觀旅局長韓育琪表示，后豐鐵馬道為鐵路舊山線改建而成專用型自行車道，其中九號隧道完工於1908年，至今有113年歷史，全長1.2公里，是台鐵舊山線九座隧道中最長的隧道，向來是遊客必訪的特色景點。受疫情警戒影響，封閉近兩個月雖未開放，但仍積極進行環境整備及設施優化等工程，執行隧道牆面清洗及破損剝落處補強工作，已於7月12日施作完成，在疫情緩解後，提供遊客更優質的觀光遊憩環境。