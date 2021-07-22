網傳交通違規可提申訴反制檢舉達人 警：假消息

網傳為反制交通檢舉達人，可申訴要求檢舉人提供監視器設備認證書，檢舉人覺得麻煩未到案，罰單就能申訴成功。警方說這是假消息，不會要求檢舉人說明。

有民眾在通訊軟體LINE看到貼文，教導民眾如果遇到交通檢舉達人如何反制，貼文說明民眾如果收到民眾檢舉罰單，可以向監理處裁決所填寫申訴單。

而申訴單內容需有「請提供檢舉人的監視設備是否為經過經濟部標準檢驗局檢驗合格的儀器以及定期檢驗合格的檢驗文件」，藉此警方會通知檢舉人到案說明，檢舉人覺得麻煩未到案的話，罰單就能申訴成功。

彰化縣警察局交通警察隊長林世明接受媒體聯訪時說，網路貼文是假消息；他解釋，檢舉交通違規沒有獎金，檢舉人需留下真實姓名等個人資料，警方也會審核檢舉內容，像是違規事實是否符合，違規車輛車牌號碼也要清楚，才會依檢舉照片開罰。

警方指出，如果不符合開罰的條件，會回文給檢舉人說明沒有開罰的原因，但絕對不會要求檢舉人到案說明，網路上的貼文內容不實。