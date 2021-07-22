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疫情嚴重衝擊梧棲漁貨直銷中心 攤商陳情求政府補貼

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
疫情嚴重衝擊台中梧棲漁貨直銷中心，攤商陳情求「補貼」，台中市議員楊典忠希望儘早紓困補貼。圖／中市議員楊典忠提供
疫情嚴重衝擊台中梧棲漁貨直銷中心，攤商陳情求「補貼」，台中市議員楊典忠希望儘早紓困補貼。圖／中市議員楊典忠提供

新冠肺炎疫情台中市政府祭出紓困減收市場、夜市租金使用費，台中梧棲漁港直銷中心攤商卻遲無消息，台中市漁民漁貨發展協會表示，疫情升級影響民眾消費，加上業者配合政府政策自主停業，致使攤商生計陷入困境，今年各據點租金至今無法納入紓困對象，希望梧棲漁港直銷中心攤商也能獲紓困。

台中市議員楊典忠表示，梧棲漁港雖然在台中市，但是漁貨直銷中心卻屬農委會漁業署經管，雖然台中市各市場市集都有減免補貼，但是梧棲漁貨直銷中心攤商遲遲等不到，疫情升級警戒已經兩個多月，希望中央不要遺忘漁民與攤商，儘早紓困補貼。

楊典忠表示，新冠疫情從今年5月19日全國提升至第三級警戒，台中市政府提出「紓困十方」資金紓困單一窗口、委外場館租金權利金延繳、青創貸款利息補貼期限延長，夜市、市集租金免收、租稅減免及緩繳等措施，但是中央經管場域市集卻遲遲等不到租金補貼，今年疫情升級影響更大，希望中央與地方漁業主管機關能夠儘快幫忙。

中市府農業局表示，109年農委會提供梧棲漁港魚貨直銷中心租金補貼416萬2200元，因今年疫情更為嚴峻，已將漁會意見轉知漁業署爭取租金補貼，攤商協會之請求也轉知漁業署框列110年租金補貼相關經費，依據今年疫情造成攤商的實際經濟損失狀況， 提供相對應之租金補貼措施；楊典忠表示，農委會漁業署正積極爭取經費及研議減收或減免措施，希望儘早協助各攤商順利度過這次疫情。

疫情嚴重衝擊台中梧棲漁貨直銷中心，攤商陳情求「補貼」，台中市議員楊典忠希望儘早紓困補貼。圖／中市議員楊典忠提供
疫情嚴重衝擊台中梧棲漁貨直銷中心，攤商陳情求「補貼」，台中市議員楊典忠希望儘早紓困補貼。圖／中市議員楊典忠提供

疫情 台中市 租金補貼

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