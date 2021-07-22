疫情嚴重衝擊梧棲漁貨直銷中心 攤商陳情求政府補貼

新冠肺炎疫情，台中市政府祭出紓困減收市場、夜市租金使用費，台中梧棲漁港直銷中心攤商卻遲無消息，台中市漁民漁貨發展協會表示，疫情升級影響民眾消費，加上業者配合政府政策自主停業，致使攤商生計陷入困境，今年各據點租金至今無法納入紓困對象，希望梧棲漁港直銷中心攤商也能獲紓困。

台中市議員楊典忠表示，梧棲漁港雖然在台中市，但是漁貨直銷中心卻屬農委會漁業署經管，雖然台中市各市場市集都有減免補貼，但是梧棲漁貨直銷中心攤商遲遲等不到，疫情升級警戒已經兩個多月，希望中央不要遺忘漁民與攤商，儘早紓困補貼。

楊典忠表示，新冠疫情從今年5月19日全國提升至第三級警戒，台中市政府提出「紓困十方」資金紓困單一窗口、委外場館租金權利金延繳、青創貸款利息補貼期限延長，夜市、市集租金免收、租稅減免及緩繳等措施，但是中央經管場域市集卻遲遲等不到租金補貼，今年疫情升級影響更大，希望中央與地方漁業主管機關能夠儘快幫忙。