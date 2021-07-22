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南投區域排水老舊將整修 投商將彩繪成亮點

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市三塊厝排水老舊也影響南投高商校舍安全，南投縣長林明溱會勘後撥款改善，南投高商將彩繪圍牆，為市區增添一處景觀。圖／南投縣政府提供
南投市三塊厝排水老舊也影響南投高商校舍安全，南投縣長林明溱會勘後撥款改善，南投高商將彩繪圍牆，為市區增添一處景觀。圖／南投縣政府提供

南投市三塊厝及名間鄉新民村外埔區域排水，因年久失修或仍屬土堤，影響排洪也威脅南投高商校舍安全，南投縣長林明溱今天會勘，同意撥款200萬元及500萬元徹底改善，南投高商也將在完工後，彩繪學校圍牆，為市區增添景觀。

林明溱今天上午會勘南投市三塊厝排水南投橋上游右側護岸， 舊有的卵石堆砌結構年久劣化、破損，加上護岸頂雜木樹根導致牆面破裂，影響南投高商圍牆及校舍安全。林明溱表示，將以鋼筋混凝土包覆舊有護岸方式補強結構，同時清理雜木，補強的護岸長度達212公尺，同時在堤頂新鋪20公分厚混凝土，經費約200萬元。

南投高商校長何景標說，南投高商位在市中心，將會在護岸更新補強後，由學校爭取校園美化方案，彩繪護岸上方的學校圍牆，讓三塊厝區排整體景觀展現獨具特色，為南投市增添美麗景致。

林明溱會勘名間鄉新民村濁水溪畔的外埔「共同引用河道」區域排水，前段已經完成改善，中段區排仍是土堤，落差相當大。

林明溱說，外埔排水護岸需要截彎取直，中段護岸只是土堤，一旦豪雨排水湍急，土堤很容易就沖毀甚至會導致附近農田流失，讓農友非常擔憂。

外埔排水截彎取直長度158公尺、改善長度111.5公尺，將一次改善270公尺長的排水道兩側駁坎，所需經費500萬元，因為是農友迫切所需，縣府會列為最優先發包並施工。農友爭取同步改善區排沿途泥濘難行的農路心聲，林明溱允諾，縣府會籌措更多經費，儘快分段改善。

名間鄉新民村外埔排水中段區域仍是土堤，豪雨溢堤會造成農田淹水。圖／南投縣政府提供
名間鄉新民村外埔排水中段區域仍是土堤，豪雨溢堤會造成農田淹水。圖／南投縣政府提供

護岸 林明溱 濁水溪

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