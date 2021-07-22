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烟花颱風逼近 中市府展開道路側溝清疏作業

中央社 / 台中22日電

烟花颱風逼近，台中市長盧秀燕除指示各局處展開防颱整備工作，今天並前往南屯區視察道路側溝清疏作業，她提醒市民，不止防疫，防災也很重要，要注意颱風過境後帶來的大雨。

中央氣象局昨晚發布今年第6號中度颱風烟花海警，市府表示，目前評估不會直接影響台中，仍須慎防颱風過境後西南氣流帶來的豐沛雨量。

盧秀燕今天前往南屯區大墩路關心清潔隊道路側溝清疏作業狀況時指出，市府平時重視清疏，颱風前更要加強勿釀成淹水災情，感謝台中幕後英雄執行繁重清疏作業辛苦付出。

盧秀燕表示，烟花颱風雖然不會直接侵襲台中，但仍需注意颱風過境後西南氣流造成的大雨，提醒民眾，現階段不止防疫，防災也很重要，若需沙包可至各區公所領取。

台中市環保局長陳宏益表示，昨天已要求全市27區清潔隊全面巡檢及疏通456處列管易堵塞積水路段側溝，今天執行南屯區餐飲密集區、商店街及住宅區排水溝清淤作業。

陳宏益指出，清潔人員運用氣體偵測器及管中攝影機設備先行查看溝渠內狀況，確認溝內氣體無異常數值，可安全作業後，再使用管中攝影機深入暗溝內探照，發現大量頑固「油塊」卡在溝邊，已清除完成。

陳宏益提醒，周邊店家平時應做好「油水分離」，廚餘、油污可交給清潔隊回收處理，不可將油污廢水直接排進水溝內，以免阻塞造成溝面惡臭、孳生蚊蠅，不僅影響環境衛生，也容易淹水導致水患災情。

烟花颱風 盧秀燕

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