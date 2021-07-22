中部線上就業博覽會明開跑！2600廠商釋出2.2萬職缺

勞動部勞動力發展署明天起至8月20日透過「台灣就業通」平台，推出中彰投線上就業博覽會。中彰投分署今天說，邀中部精密機械、光電、綠能產業、營造業、服務業及醫療業等2600家廠商，釋出逾2.2萬個職缺，更有光電產業開出最高13萬元的研發處職缺。鼓勵民眾運用「台灣就業通」線上投遞履歷參加徵才活動，還有機會抽中Apple Watch6等獎項。

中彰投分署長林淑媛說，近期隨著疫情趨緩，帶動餐飲、旅遊業預期人力需求，中彰投分署各就業中心因應暑假畢業季，陸續展開多場視訊徵才活動；配合勞動力發展署透過「台灣就業通」擴大舉辦的中彰投線上就博會，有求職需求的民眾，上台灣就業通網站註冊成為會員，完成履歷撰寫，即可線上應徵職缺。

林淑媛指出，中彰投線上就博會共邀集了台灣美光、上銀科技、友達光電、大立光電、彰基、築間火鍋、摩斯漢堡、海底撈、台灣康寧、和大工業等知名廠商，職缺數歷年最多。

林淑媛舉例，全球第三大車用鏡頭廠合盈光電，前年擴建新廠並規劃智慧製造系統生產線，此次開出逾13萬元研發處職缺；曾榮獲最佳職場認證的記憶體大廠美光此次也開出30個工程師職缺，另有數家營造公司開出工地主任7萬元到9萬元薪資攬才。