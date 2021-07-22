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烟花颱風逼近！ 彰化伸港搶收牡蠣 產地價格持穩

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
中度颱風烟花來襲，彰化伸港鄉蚵農搶收牡蠣。記者林敬家／攝影
中度颱風烟花來襲，彰化伸港鄉蚵農搶收牡蠣。記者林敬家／攝影

中央氣象局發布中度颱風烟花海上颱風警報，彰化伸港鄉蚵農昨天開始搶收牡蠣，但因今年產量銳減，搶收的量有限，蚵農預計牡蠣遇大雨強風後將縮水，必須等到颱風過後10天左右才能再採收，今天產地價仍維持在1斤180元，鄰近顧客仍願意埋單。

今年中部逢乾旱，5月底終於等到天降甘霖，但突如其來的暴雨，影響養殖業，海水淡化文蛤死亡多，牡蠣產量銳減，現在烟花颱風持續增強，預料將為北台灣帶來大雨，中台灣也列入大雨特報區，蚵農昨天中午就出海搶收牡蠣，今天上午陸續剖蚵銷售。

薛姓蚵農說，牡蠣一遇到暴雨颱風可能還會萎縮，昨天帶回約30斤，並沒有收特別多，主要是今年牡蠣收成量本來就少，長不大也無法搶收，也因收的量與平時日差不多，颱風進來之前並未漲價。

彰化縣議員賴清美今天也到產地關心蚵農，她說，昨天開始起風，蚵農今天已無法出海，今年氣候關係收成的牡蠣品質不一，有的只剩空殼，蚵農看天吃飯，預計今天剖蚵完成，可能要休息幾周才有牡蠣可採收。

彰化伸港鄉蚵寮村蚵農搶收牡蠣，今天仍剖蚵銷售。記者林敬家／攝影
彰化伸港鄉蚵寮村蚵農搶收牡蠣，今天仍剖蚵銷售。記者林敬家／攝影

烟花颱風 暴雨

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