田尾怡心園億元工程終止合約 彰縣府8月招標後續工程

彰化縣田尾公路花園地標─怡心園，1.28億元改造工程一拖再拖，縣政府已與承包商終止契約，委託建築師就未完工的部分清算並重新設計，預定8月上網招標，工期約兩個月，預定11月結案驗收。

縣政府城市暨觀光發展處長田飛鵬今天表示，怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心規劃計畫，原本預定本月完工驗收，工程包商趕不出來，申請變更設計延長工期，要求延長200多天，對縣政府而言這是不可能的事，縣政府委請專業單位核實給予延期96天，包商做不到，縣政府為了年底前完工，不得不終止契約。

怡心園工程去（2020）年2月10日盛大動工，面積7.2公頃，工程經費1.28億元，營建署補助85%，縣政府配合款15%，工期330天，原訂今年2月前完工，其間因鄉公所建議配合怡心園停車場納骨塔的清明節掃墓、加大排水管口徑，包商延後到去年5月才開工，申請展延工期至今年5月。

田飛鵬說，除了配合地方要求暫緩施工，包商的工程進度一直不太正常，只在春節前按照縣政府的要求趕工做好臨時停車場，其餘如一層樓的廁所蓋完主體，今年3月以後幾乎沒施工，縣政府估計包商做完約5000多萬元工程，大型遊具設施約3000萬元，剩餘4000多萬元的工程未完成。

縣政府收到包商寄來存證信函，要求終止工程合約，縣政府查遍法令，沒有包商主動申請解約的條款，因此反過來跟包商終止契約，後續按照政府採購法行事，結算與給付尚未支付的工程款，依法求償公共工程延宕的損失。

田飛鵬表示，怡心園後續工程預定今年8月上網招標，縣政府委請專家看過後續工程，大概兩個月可完工，11月即可驗收，趕在今年底前提交給案報告給中央，避免補助款逾期被收回繳庫。