南投小埔社設玻璃吊橋、登山棧道 開放健行遊憩

南投縣埔里鎮廣成里小埔社聚落3年前展開規劃營造客家文化園區，前期打造「客家伙房」支應長輩共餐共學需求，經客委會補助再設置玻璃吊橋、登山棧道、景觀平台等，連接眉原古道，3期工程已完竣，可健行賞景，探尋客家文史采風。

埔里鎮公所指出，小埔社聚落從清代就存在，當地除有平埔族人，也有分批移民定居的客家人及河洛人，而日治時期因是甘蔗大宗產區，埔里糖廠建置鐵道以5分車載運，便於製糖，是鄰近6村庄的經濟中心，至今仍具有濃厚文史意義。

而因廣成里小埔社聚落以客家族群為主，是當地指標性客庄，地方社區及公所3年多前因此規劃營造「小埔社客家文化園區」，前期打造「客家伙房」供社區弱勢長輩共餐共學，後續2、3期工程則由公所向客委會爭取補助強化其遊憩功能。

埔里公所表示，去年著手興建橫跨史港溪的小埔社吊橋、登山棧道及觀景平台，而在設計上，吊橋部分橋面採用強化玻璃設計，是鎮內首座玻璃橋面吊橋；走過吊橋銜接登山棧道可登頂，山頂有平台可休息觀景，同時也連接早期的眉原古道。

小埔社客家文化園區第3期工程均已完竣，目前也開放供民眾登山健行，而民眾除能登頂賞景，探尋早期古道風貌，以及客家文史采風，也能尋訪周邊火車頭懷舊公園，了解當地擁有火車的鐵道歷史過往。