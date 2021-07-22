犯罪被害人家庭生活困難 犯保南投分會協助度難關

疫情嚴峻，各行業都遭受衝擊，南投縣犯罪被害人部分家庭經濟困難，犯保南投分會啟動紓困措施，每戶最高補助1萬8000元，共發放15戶18人，按月發放62次，協助馨生人度過疫情艱困期。

馨生人小歡自幼喪父，4年前小歡10歲時，母親遭人殺害，由年邁的祖父母撫養，僅依靠老人年金維持3人生活，犯保南投分會志工最近送紓困物資，讓爺爺、奶奶相當感謝南投分會長期的關懷及協助，並提供小歡每個月補習費及獎助學金，最近更募得一輛腳踏車讓小歡可以騎車上學，減少就學的負擔。

犯罪被害人保護協會因應新冠肺炎疫情對馨生人家庭經濟的衝擊，並為照顧弱勢馨生人，規畫10項紓困措施，以「紓困」及「振興」兩大目標，協助關懷馨生人共度疫情難關。

犯保協會為協助馨生人家庭，由總會統一向馨生人採購自營、自產的商品及農產品，發送各分會宅配或由專任人員及保護志工親送到因疫情影響致生活陷入困境之馨生人家庭。南投分會辦理紓困活動，採購之物品包含有蛋捲、肉鬆、茶包、XO醬、濾掛咖啡、蔬果乾。

為擴大對南投馨生人家庭關懷及扶助，南投分會主委吳明賢也結合南投紅十字會昨天捐贈紓困物資，內容物有白米、水煮麵、速食粥、巧克力及餅乾等，為弱勢馨生家庭盡一份心力，受惠的馨生人家庭共計18戶，尤其是就學中的孩童，協助馨生人家庭在疫情與經濟雙重打擊環境下，獲得物資挹注、感受社會溫暖。