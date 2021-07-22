牛耕藝田在港藝中心開展 採預約制開放參觀每時段2小時

目前全國疫情三級警戒下，台中市藝文場館逐步「穩健式解封」，台中市港區藝術中心即日起至8月15日推出「台中縣牛馬頭畫會2021會員美展」，在展覽室B展出，82件作品圍繞著「牛耕藝田」的主題，以油畫、陶藝和雕塑等多元形式呈現台中的山林景緻和風土人情，

港區藝術中心指出，為落實防疫，館舍採「預約制」開放參觀，每個參觀時段2小時，各時段容留人數不超過100人，請民眾到中心官網(www.tcsac.gov.tw)線上登記，或撥打2627-4568轉分機9電話預約；現場採單一出入口並規劃參觀動線，入館民眾也請配合量測體溫、雙手消毒及落實實聯制，並全程佩戴口罩，參觀時也需依照中央疫情指揮中心規定，保持2.25平方公尺社交範圍。

台中縣牛馬頭畫會從1978年成立至今已有44名會員，老中青三代藝術家共同切磋畫藝，互相鼓勵指導，會員對創作充滿熱情，藝術形式也相當多元，包含油畫、水墨畫、水彩畫、壓克力畫、膠彩畫、陶藝、漆藝、雕塑等。畫會定期舉辦展覽，也深耕社區推動藝術教育，舉辦講座、校園繪畫比賽和研習活動，傳遞和分享美感經驗。