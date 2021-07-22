大甲分局警獲贈智能手環 防疫最夯血氧飽和度追蹤功能
全國疫情第三級警戒管制期間運動機會減少，員警仍需保持最佳體能狀態，面對突發狀況，台中市大甲分局海墘所警友站長王長隆昨天代表警友站，送海墘所員警智能手環，可血壓監測、24小時心率監測、睡眠監測、計步、卡路里等多重功能，更有現在防疫最夯的血氧飽和度追蹤功能，減少發生萬一確診後「快樂缺氧」的風險。
海墘派出所警友站長王長隆表示，有感派出所員警日夜輪班、勤務時段不固定，是健康的隱形殺手，疫情當下，員警除了全力投入防疫工作還須處理各種包羅萬象的案件，讓員警暴露在危險之中，他除代表海墘警友站至派出所贈送各類防疫物資及路口爆閃燈外，也關懷派出所員警身體健康，贈送「智能手環」，讓他們在執行防疫工作治安維護或交通疏導勤務時，也能隨時觀測自身健康狀況。
大甲警分局海墘派出所長許棋舜說，感謝海墘警友站以實際行動支持派出所，警友站是警察強而有力的後盾，讓第一線外勤員警，能無後顧之憂，全心投入治安維護工作，守護民眾生命財產安全。
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