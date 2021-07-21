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全國三級警戒若降級 台中部分藝文活動727漸進解封

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
全國三級警戒若降級，台中文化局長陳佳群表示，部分藝文活動7月27日漸進解封。圖／取自臉書
全國三級警戒若降級，台中文化局長陳佳群表示，部分藝文活動7月27日漸進解封。圖／取自臉書

全國三級警戒延至7月26日，市長盧秀燕今表示，若中央宣布7月26日降級，台中市將以「穩健式鬆綁、漸進式解封」為原則，優先讓長照、教育、社福、身心障礙四大系統漸進鬆綁，今天加碼部分藝文活動或小型觀光、經濟活動也規劃穩健鬆綁，讓市民逐漸恢復正常生活。

中市文化局長陳佳君今指出，台中市五大文化中心與台中文學館7月13日起開放民眾分時段預約入館，至今逾1200人次預約。隨疫情趨緩，7月27日起各館維持分時段預約制，各時段容留人數以100人為限，各展間實際容留人數將清楚標示在展館入口處。如中央流行疫情指揮中心調降疫情警戒至第二級，文化局將進一步取消預約制入館及參觀時段的分流措施。

陳佳君表示，各場館依舊採取單一出入口並規劃參觀動線，入館量體溫、雙手消毒、實聯制、戴口罩且禁止飲食，為提醒民眾參觀時也要保持2.25平方公尺社交範圍，將設置「社交距離宣導員」。各項教育推廣活動、定時導覽均暫停，也不開放兒童展廳及各種穿戴式、觸控式或互動式設施。

各館舍每小時會針對展場和設施、樓梯把手、洗手間、電梯按鈕等民眾常接觸之處消毒，公共空間則每半日消毒，每周安排全面清潔和消毒作業，相關措施依中央流行疫情指揮中心滾動修正，更多訊息可上文化局官網( www.culture.taichung.gov.tw )查詢。

客家事務委員會主委江俊龍說，台中市石岡土牛客家文化館及東勢客家文化園區7月13日起採階段性開放，適度開放園區戶外廣場空間及停車場供民眾使用。27日起，室內展間採人流控管，石岡土牛客家文化館各時段容留人數以20人為限，東勢客家文化園區則以50人為限，兩館舍室內外場地暫不外借，東勢客家文化園區戶外兒童遊憩設施暫不開放。

客家文化 疫情 文化局

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