信義鄉比桃園大卻僅駐2消防隊 發家戶滅火器強化
南投縣信義鄉面積比桃園市還廣，但全鄉只駐有2消防隊，有些地方發生火警難第一時間撲滅，此時第一擊端賴家戶滅火器，但幾乎都過期，鄉公所檢討後，今年購置發放800多支。
南投縣信義鄉面積約1422平方公里，幅員大於雲林縣、桃園市（約1220平方公里）、彰化縣，面積全國第二大，僅次於花蓮縣秀林鄉（約1642平方公里），不過全鄉卻只有信義、玉山消防分隊駐守，一旦發生火災，消防隊須一定時間才能趕到場，村落打火第一擊依靠睦鄰救援隊、滅火器、水帶接消防栓。
信義鄉每戶約10年前配發滅火器，不過藥劑、鋼瓶至今都過期，信義鄉長全志堅今天說，去年起檢討各村落滅火器過期情形，並特別編列預算，今年先購置800多支滅火器，日前陸續發到各村重點位置，以便利取得為考量，火警發生時才能使滅火器就近發揮最大功效。
全志堅指出，信義鄉共14村、20個社區，分散在陳有蘭溪、濁水溪沿岸，幅員遼闊，鄉內近年發生超過10起民宅火警，但信義、玉山消防分隊都位在陳有蘭溪流域，其他地方若火災，很難第一時間撲滅，尤其濁水溪流域的地利村、潭南村、雙龍村、人和村，距離更遠。
全志堅表示，鄉公所未來會逐年編列預算，逐步購足、汰換超過使用年限的滅火器，並持續積極爭取在地利村設置「消防站」，盼提升全鄉消防安全，加強守護鄉民生命財產。
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