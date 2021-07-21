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中市民代不跑攤改媒合慈善 提供待用餐捐物資共度難關

中央社 / 台中21日電

因應防疫，民代不跑攤轉為媒合慈善活動，台中市議員江肇國今天促成善心人士發起愛心待用餐活動，台中市議員周永鴻與食品業者捐贈物資提供社福團體，攜手共度難關。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒衝擊百工百業，許多人收入減少、生活困頓；社福團體也因不少捐款人減少或取消捐款、物資受到衝擊，加上因防疫禁止內用，放在餐廳、小吃店內的零錢箱也減少收入。

民進黨籍台中市議員江肇國、蔡耀頡發起愛心待用餐慈善活動，促成民間善心人士贊助新台幣12萬，提供1500個便當給有需要的人，盼疫情下吃一頓飯、享一份溫暖，攜手共度難關。

江肇國指出，愛心待用餐不限定身分，有需要的民眾都可在21至24日以及26日，午餐及晚餐時間前往西區日月湖餐廳、台北小排自助餐、中區中山自助餐領取。一餐之力看似微小，卻有著大大的溫暖，希望讓愛傳遍社會角落。

周永鴻表示，疫情嚴峻，還好有不少企業主願意提供物資協助社福團體，他和勝騏食品共同捐贈冷凍食品、葡萄、玉米筍等物資供南台中家扶中心運用，南台中家扶中心扶幼委員會主委陳昭舒、主任王金敦代表接受。

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