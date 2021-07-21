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迎烟花如臨大敵 中市水利局：山區恐致災平地已備沙包
氣象局預測，烟花颱風襲台，中部地區尤其山區恐有致災性雨勢。台中市長盧秀燕表示，伴隨颱風而來的西南氣流也不容小覷，和平區公所已加強整備，山區須加倍小心。水利局表示，各公所已備有沙包供民眾索取，如遇雨致災可打1999專線通報，有委外廠商即時處理。
烟花颱風還沒到，北高與大陸雨勢已造成嚴重淹積水，市長盧秀燕今天到台中市水利局的水情中心參加整備會議，她指出，氣象局預報會有連續兩天大雨，約700到1000毫米，市府如臨大敵。
水利局長范世億說，不論颱風或過後的西南氣流，山區活動要更小心。前幾日有連續小型地震，土石鬆動，遇雨可能崩塌。另各地公已開始準備沙包，供民眾索取，民眾可就近取用。
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