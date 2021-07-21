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挺醫護、顧農民 立委黃國書攜手企業捐物資給台中醫院

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
立委黃國書（左四）號召大台中不動產開發公會理事長王至亮、崇銘紡織董事長陳俊嘉、言霖工業董事長張浩裕、泰豐冷凍總經理李明伶等人，捐贈物資給台中醫院。圖／黃國書提供
立委黃國書（左四）號召大台中不動產開發公會理事長王至亮、崇銘紡織董事長陳俊嘉、言霖工業董事長張浩裕、泰豐冷凍總經理李明伶等人，捐贈物資給台中醫院。圖／黃國書提供

新冠疫情嚴峻，全國三級警戒仍延續，面對各地「微解封」措施，一線醫護人員仍不敢鬆懈，日以繼夜為守護民眾的健康而努力。

立委黃國書號召大台中不動產開發公會理事長王至亮、崇銘紡織董事長陳俊嘉、言霖工業董事長張浩裕、泰豐冷凍總經理李明伶等人，捐贈中部在地的葡萄100箱、冰涼巾100組、防疫包100組，給衛生福利部台中醫院的醫護人員慰勞防疫的辛勞，市議員黃守達也到場共襄盛舉。

立法委員黃國書表示，疫情5月中爆發至今已轉為耐力賽，最辛苦的是最前線的醫護人員，而疫情延燒使農產品銷路大受影響，為表達對醫護人員的感謝及支持台灣在地果農，特別與企業一同拋磚引玉，希望讓更多人來購買台灣在地的優質農產品，支援農民度過難關。

黃國書說，很感謝社會各界在防疫過程中的熱心善舉，因為醫護不辭辛勞守護大家，國人心存感恩積極回饋，便形成一種善的循環，讓我們感受到台灣社會的溫暖。

大台中公會王至亮理事長表示，全國的醫護人員是防疫工作幕後的無名英雄，公會先前已捐贈4座「正壓檢疫亭」及N95口罩、防護面罩等防疫物資給台中市政府，提供醫療院所防疫使用。

今天帶來中部在地果農新鮮現採的葡萄，除了體恤醫護辛勞外，更要鼓勵大家多多照顧在地農友。他說，因為疫情爆發後許多在地果農受疫情衝擊產品滯銷，成熟的葡萄在果園內銷不出去而爛掉，看了讓人不捨。

崇銘紡織董事長陳俊嘉表示，這次捐贈葡萄100箱代表企業串聯愛心來感謝醫護人員的辛勞，冰涼巾100組是希望醫護人員能以「冰涼心」來面對炎熱夏天的挑戰，防疫包100組內有手套、奈米膜口罩、隔離床罩、隔離枕頭罩等，讓居家隔離者同住家屬有安全的防護，而這些數字也代表著「醫護第一，農民第一，企業第一」的含意。

議員黃守達說，台中醫院在抗疫過程中一直擔任大台中地區不可或缺的角色，黃國書委員一直以來也相當支持，感謝委員號召企業舉辦這麼有意義的活動，也很高興今天可以見證這樣的場合，請大家再忍耐、堅持一下，守護台中、台灣的疫情，期待未來雨過天晴的那天很快就會到來。

台中醫院長侯承伯、副院長林紹雯表示，台中醫院也收治許多北病南送的輕症或無症狀患者，因此壓力特別大，來自各界的感謝物資不只是愛心也是信心，也讓醫護同仁從中感受到滿滿的關懷。台中醫院一定會堅守職責，守住大台中地區，也請大家務必配合防疫，同島一命，一起努力把台灣照顧好。

醫護人員 疫情 中醫

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