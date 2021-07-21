台中潭子簡易棒壘球場經5年爭取 今年8月底前將完工

台中市潭子區缺乏棒球活動空間，為完善棒壘球練習場地，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國聯手向教育部體育署及中市府運動局爭取經費，投入1500萬元經費，於原聚興營區興建「潭子區簡易棒壘球場」，佔地約4.3萬平方公尺，目前工程進度已達95%，預計今年8月底前完工。

立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國今日與中市府運動局長李昱叡、潭子區長林國聲、聚興里長李添貴及潭子區慢速壘球委員會前往視察潭子區簡易棒壘球場。

李昱叡表示，台中市政府獲教育部體育署「前瞻基礎建設-充實全民運動環境計畫」核定補助900萬元，市府投入600萬元，總經費1500萬元，在潭子聯合辦公大樓及市警局後方興建潭子簡易棒壘球場，預計8月底完工，總面積約4.3萬平方公尺，場內設施有跑道紅磚土、草皮、安全圍網，場外設施有照明燈具、男女廁所及無障礙廁所、AC路面、擋土牆及家屬休息室等相關周邊設施，提供市民優質友善運動環境。

楊瓊瓔表示，潭子區5年多來沒有棒壘球場可練習，2年半前她擔任台中市副市長期間，不斷與台中地檢署及國產署協調，國產署同意無償撥用原聚興營區用地，再歷經用地變更及工程發包施工，全新的潭子區簡易棒壘球場將於今年8月底前竣工。待球場設置完成後，未來可再追加設置球員休息區及觀眾席區，並配合周邊綠地景觀休憩設施，提供社區居民、學校球隊、民間團體一處運動休閒的場地。