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影／美呆了！集集粉紅花海達六成 配合解封將提前開園

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
集集和平快樂田園的「粉黛亂子草」，粉紅花海祕境目前花況已達六成。記者黑中亮／攝影
集集和平快樂田園的「粉黛亂子草」，粉紅花海祕境目前花況已達六成。記者黑中亮／攝影

南投縣集集鎮和平社區去年出現一片粉紅花海祕境，名為「粉黛亂子草」的植物，象徵愛情的粉色浪漫，會在花開時顯出粉色雲霧般的壯觀景色，業者表示，台灣的氣候日照充足，今年提早到7月就開花，目前花況已達6成，估計盛開會在8月中旬，景觀並可持續到10月，觀賞拍照效果極佳。

來自台中的戴姓業者表示，「粉黛亂子草」原產於北美大草原，特別自國外引進栽種後，之前曾在台中高美試種，因風太大種不起來，後來透過朋友介紹來到集集落腳，雖只有1.3甲地，但集集三面環山很少強風，加上氣候溫和、日照充足，去年便種出一片台灣首見的美麗景致，花期原為每年9至11月，今年更提前開放。

過去國人必須出國到日、韓、中國上海等地，才能看到這片粉色的花海，集集和平社區過去每年農閒時，會在稻田上栽種波斯菊，秋冬都會開出花海，成為當地一大特色，今年社區則與園藝業者合作，領先試全台栽種爆紅的「粉黛亂子草」，最美花期就在中秋、國慶連假期間，歡迎遊客到此賞花、騎單車。

業者並說，目前整個社區仍在陸續開花中，配合中央防疫規定，解封後仍會進行實聯制及人流管制，未來會加強玻璃屋、觀景台、咖啡小館及景觀裝置藝術等設備，讓民眾遊客可以在夢幻的花田邊拍照，開放後採收費制，google導航定位導航「和平快樂田園」。

集集和平快樂田園的「粉黛亂子草」，粉紅花海祕境目前花況已達六成。記者黑中亮／攝影
集集和平快樂田園的「粉黛亂子草」，粉紅花海祕境目前花況已達六成。記者黑中亮／攝影
集集和平快樂田園的「粉黛亂子草」，粉紅花海祕境目前花況已達六成。記者黑中亮／攝影
集集和平快樂田園的「粉黛亂子草」，粉紅花海祕境目前花況已達六成。記者黑中亮／攝影

集集 上海 花田

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