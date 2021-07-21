東勢、新社水梨正甜 台中郵局籲各界挺果農、助弱勢
受疫情影響，不僅社服機構捐款變少，果農收入也受影響。台中郵局去年與東勢農會、新社及卓蘭地區果農合作推銷水梨，每賣出1盒即捐出10元給台中育嬰院，總計捐出134880元，而今年在疫情持續下，顯得更重要。局長陳湘慈今呼籲各界一起響應，既能幫助果農，還能協助弱勢，讓大家一起共度疫情難關。
陳湘慈說，台中郵局與台灣郵政協會為協助在地農民行銷農特產品，連續8年舉辦「愛無距『梨』」－「嚐鮮 挺農 做公益」活動，透過「i郵購」網路訂購及郵局快遞服務，將水梨配送到消費者手上，今年時間時22日起至9月24日。
她說，這樣的合作不僅讓消費者能嘗到產地直接配送的鮮甜多汁水梨，同時又能捐款助人做公益，去年共銷出13488盒水梨禮盒，較前年增加1000多箱，期望今年能再創佳績。
陳湘慈說，今年的水梨成長期正好梅雨季報到，在果農們用心栽培下，果實肥大，口感脆又多汁，水梨的產量和品質都非常穩定。
她說，歡迎大家自22日起至i郵購網站https://www.postmall.com.tw，或洽台中市各地郵局窗口訂購，10粒裝售價590元，6粒裝780元。
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