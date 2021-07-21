因應烟花颱風來襲 盧秀燕：和平區迎風面雨量可能驚人

中度颱風烟花移動速度轉慢，對台威脅尚未解除。台中市長盧秀燕今日主持水利局防汛會議，她說，烟花颱風雖不直接侵襲台中市，但須慎防颱風過境後的西南氣流，呼籲市民提高警覺做好防災準備，市府也將持續監控水情，整備各項防災物資與人力，守護民眾生命財產安全。

盧秀燕防汛會議中與和平區長吳萬福視訊，關心和平區各項物資是否充沛。盧秀燕說，根據最新資料顯示，烟花颱風不會直接侵襲台中，但因和平區位在高山，橫跨中央山脈並處在迎風面，可能首當其衝，中部山區總累積雨量高達700至1000毫米，非常驚人，除加強整備外也應小心安全。

盧秀燕說，去年台灣無颱風過境，許多資材皆未動用，為因應颱風，相關機具應提前測試，確保颱風來臨時可以正常運作。此外，台中與花蓮以中央山脈相隔，近日花蓮地震頻傳造成土石鬆動，希望台中山區居民及遊客多加留意並減少外出。

水利局長范世億表示，市府各抽水站人員均進駐戒備中，如水位持續高漲，亦將立即起抽，另水利局及各公所搶險搶修開口契約均待命因應，各抽水機組也檢視完成並待命中，同時就轄管滯洪池進行預先排空作業，並隨時監控水情因應突發狀況，確保颱風豪大雨來襲時，不會造成淹水災情。

范世億說，水利局已整備相關防汛資材，包括抽水機251台、沙包2萬包、另防汛塊已放置至中科廣福路、三河局烏溪倉庫及中彰快速道路下。此外，台中市智慧防汛網已上線，水利局將持續透過路面淹水感測設備、雨水下水道監測設備、區域排水監控系統設備及柳川告警廣播等高科技設備，利用物聯網(IoT)技術獲取第一手資訊進行分析，作為應變決策依據。