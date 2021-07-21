颱風來襲 中市府：受影響接種民眾併下期預約名單

烟花颱風即將來襲，台中市政府今天指出，疫苗接種站如因停班課取消，預約平台將保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單，民眾收到下一期預約簡訊後，再預約接種。

因應烟花颱風來襲，台中市長盧秀燕今天主持防汛會議時指出，烟花颱風雖不直接影響台中市，但須慎防颱風過境後的西南氣流，呼籲市民提高警覺做好防災準備。

颱風是否影響中央與地方COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計劃，盧秀燕表示，衛生福利部疾病管制署20日與各縣市會議中提到，若颱風影響過鉅以致快打站或各醫療院所無法進行疫苗接種，中央將會發布調整計畫，需配合調整的各縣市接種站點，市民須重新預約施打；若天氣狀況良好則依原規劃進行疫苗接種。

盧秀燕表示，本週到下週皆為台中疫苗接種高峰期，今、明天的天氣應屬穩定，但本週六天氣狀況則須特別留意；她提醒，市府不勉強接種，以市民安全為最重要考量、隨時做出彈性調整，也請市民隨時注意市府相關資訊。

台中市衛生局指出，各地方疫苗接種站如因停班停課取消接種，預約平台也將會保留名額給受影響的民眾，併入下一期預約名單。民眾需於收到下一期預約簡訊後，再次進入預約平台預約接種。