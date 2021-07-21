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大廈持分土地10年15次拍賣乏人問津 住戶25萬買下

中央社 / 彰化21日電

朱男欠稅遭裁罰，行政執行署拍賣朱男名下位於彰化員林市某花園大廈持分的7.72坪土地，土地歷經10年15次拍賣都乏人問津，直到第16次拍賣才由大廈全體住戶以25萬多元買下。

法務部行政執行署彰化分署主任執行官胡天賜接受媒體聯訪時指出，朱男未依規定申請營業登記，民國95年1月到12月擅自興建房屋銷售，被認定逃漏營業稅遭裁罰新台幣1055萬多元，案件移送到彰化分署執行。

胡天賜說，朱男只繳了230萬元，還有820多萬未繳清，彰化分署發現朱男名下還有一筆位於員林市某花園大廈的7.72坪土地，10年前開始執行拍賣，先後進行了4輪15次的拍賣，但都乏人問津。

胡天賜指出，這塊土地雖然位於員林市的精華地段，不過屬於大廈的持分土地，朱男並沒有大廈的建物持分，因此在拍賣時一直流標，後來彰化分署將拍賣訊息上傳分署與彰化不動產業者共同成立的拍賣資訊平台群組，有人願出價25萬6000元買下土地。

胡天賜說，大廈住戶認為土地是大廈共用，朱男也無建物，一般人應該沒有競標的意願，後來聽到有人願出價買下土地，才開會討論決定由大廈管委會主委代表全體住戶行使優先承買權將土地買下，避免持分土地被第三人買走產生的困擾，也讓這筆歷經15次拍賣的土地在第16次拍賣時賣出。

員林 法務部

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