台中郵局水梨公益活動 盼行銷農產也助社福團體

台中郵局與台灣郵政協會及中部水梨農民合作，推出公益行銷活動，民眾每購買1盒水梨，便捐助新台幣10元給台中育嬰院，期盼在疫情下同時幫助社福團體與農產品銷售。

台中郵局局長陳湘慈今天表示，台中郵局舉辦挺小農、做公益活動已邁入第8年，今年水梨果實肥大期正好梅雨季報到，水梨產量和品質都相對穩定，今年農產品雖受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響銷售，希望透過活動幫助農民行銷。

台中郵局今年持續與與台中市東勢區農會及台中市新社區及苗栗縣卓蘭地區果農合作，推出水梨公益活動，每售出一盒便捐助10元，給財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院。

陳湘慈說，去年度水梨公益活動共銷售1萬3488盒，共捐助13萬4880元予育嬰院，今年台中育嬰院受疫情影響，外界捐款大幅降低，盼透過此次銷售活動，不只做公益也協助果農行銷優質水梨。

水梨公益活動自7月22日至9月24日止，民眾可至「i郵購」網站，或洽台中市各地郵局窗口訂購。