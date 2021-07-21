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日月潭碼頭浮排因乾旱、豪雨受損 趕在月底修復完成
今年氣候異常，日月潭因乾旱水位下降10多公尺，後來又因豪大雨水位急速回升，導致四大碼頭浮排、浮橋受損、甚至斷裂。南投縣議員謝明謀建議，應盡快修復浮排、碼頭等設施，避免防疫警戒調降恢復觀光後，遊客搭船發生意外。
日月潭風景區管理處表示，日月潭已經恢復滿水位，已針對伊達邵、水社、朝霧、玄光寺四大碼頭相關受損設施進行修復，也提醒民眾在恢復搭船前不要進入碼頭，以免危險。至於日月潭何時開放搭船遊湖，還要視疫情警戒情況，再評估開放日期。
今年年初因為持續乾旱，日月潭水位降到歷史新低，日月潭四大碼頭浮橋和浮排水位落差超過10公尺，變成一座座陡梯。而且浮橋、浮排陷入潭底被汙泥卡住，後來梅雨帶來豐沛雨量，水位又瞬間暴增，浮排、浮橋也跟著升起，但部分浮排被汙泥黏住，在其他浮排上升拉扯下斷裂破損，伊達邵、水社碼頭，都出現受損狀況。
謝明謀說，日月潭因為水位急速上升，導致碼頭浮排、浮橋破損不堪，希望相關單位能趕緊修復碼頭設施，以免疫情警戒調降日月潭恢復觀光後，遊客發生危險。
日管處表示，交通部觀光局長張錫聰近日已到日月潭會勘，針對四大碼頭受損情況，觀光局同意全力協助。目前已完成水社及伊達邵部分碼頭緊急搶修，將可配合提供遊艇使用。朝霧及玄光碼頭因結構受損較為嚴重，目前仍持續積極搶修中，預計7月底前可開放使用。
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