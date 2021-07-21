流標4次！鹿港洋厝一號橋終於重建 預計明年初完工

彰化縣府定期對縣內橋樑檢測，近期進行鹿港洋厝一號橋重建以及牛路溝排水山崙一號橋及牛肚溝橋橋面拓寬工程，其中洋厝一號橋因物價波動歷經4次流標，將工程造價再增加約900萬元，4月完成發包，目前施工進度已超前10％，預計明年1月可完工，可改善海埔、草港、崙尾等地的交通。

彰化縣府王惠美等人今前往視察三座橋，她表示，鹿港鎮洋厝一號橋介於台17線與台61線間的橋梁，全長97.8公尺，縣府每2年針對橋梁檢測，發現橋面鋼筋裸露危及安全，急需整建，完工後，寬度擴增至6公尺，原先僅容一輛車單向出入可以雙向會車，橋墩由6個落墩改為2個落墩，對防洪也有幫助。

2019年南方澳斷橋事件後，縣府爭取中央針對危橋提供補助整建，總經費2217萬多元，並補助公所發包，卻連續流標，縣府檢討後原因為物價上漲、缺工，還有位於海邊每天有潮汐變化導致施工不便，廠商因而卻步，公所檢討後，將洋厝一號橋工程造價再增加約900萬元，縣府也予以補助，拆除鹿港洋厝一號橋重建經費約3118萬元。

另外二座橋，牛路溝排水山崙一號橋及牛肚溝橋面狹窄，會車不易，縣府規劃拓寬為10公尺及8公尺，讓遊覽車、大貨車都能方便出入，總經費約769萬元，預計8月開工，12月完工。