東奧選手搭經濟艙挨轟 盧秀燕這樣回答

我國東京奧運代表團因選手搭經濟艙、官員搭商務艙，受不公待遇引發批評。台中市長盧秀燕今日出席台中市水利局防汛整備會議，媒體詢問對東奧選手受到不公待遇看法？盧秀燕僅表示，台中市10位參加東奧的選手是台中之光，希望他們能爭金奪冠，為國爭光、凱旋歸來。

盧秀燕表示，她昨日在市政會議有特別提到，台中市參加東京奧運各項比賽的選手約有10人，市府運動局及單項委員會之前都有為他們加油打氣，她也特別製作加油打氣的影片，這幾天在出發前於IG播出；另外有些個別選手要求她特別為其加油的影片，也在選手的臉書播出。

盧秀燕說，她並於昨天的市政會議中特別為參加東奧的選手一一唱名，因為他們不僅為國爭光，也是台中之光，希望他們在東京奧運能爭金奪冠、為國爭光、凱旋歸來。