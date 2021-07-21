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疫情打亂國際交流 台中持續線上研習培育接待家庭人員

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
近2年因疫情影響，全國各級學校的國際交流互訪活動暫歇，但仍透過線上交流，持續進行準備工作。圖／台中市教育局提供
近2年因疫情影響，全國各級學校的國際交流互訪活動暫歇，但仍透過線上交流，持續進行準備工作。圖／台中市教育局提供

台中市教育局培育未來可擔任接待家庭的人員，委請惠文高中主辦「台中市第三區接待家庭理念與實務線上研習」，邀請東海大學美籍講師Amanda Parmley Wu、前高雄大學秘書孫瑜謙教授、西屯區上石國小主任閔柏惠、惠文高中主任蔡淇華、光明國中教師李國禎分享東西方文化衝突與擔任接待家庭注意事項，吸引90多名教師參與，大家都期待疫情結束，恢復實地跨國交流。

近2年因疫情影響，國際交流互訪活動暫歇，但準備工作仍持續進行。這次透過視訊方式辦理接待家庭理念實務研習，讓台中市國高中小教師深入了解各國文化差異、接待家庭實務及需注意的交流細節，持續搭建國際交流橋梁。

研習課程中，東海大學美籍講師Amanda Parmley Wu分享，台灣屬於「高語境文化」國家，講話較婉轉，人際交流常需揣摩對方表情，網路使用的表情貼圖即起源於亞洲；反觀歐美國家大多屬於「低語境文化」國家，交際信息常透過直白語言，傳遞的暗示信息較少。

Amanda講師以她和台灣老公的對話情境為例，當老公需要新牙膏時會說：「老婆，牙膏用完了。」她會回說：「你講話為何要拐彎抹角？為何不直接說你要新牙膏？」

Amanda講師也從各國的婚喪喜慶照片，挑戰學員的認知，例如某個國家的喪禮穿著紅色衣服，人人笑容滿面，與台灣的習俗大相逕庭，透過深入淺出的講解，幫助學員快速理解接待家庭可能面對的文化差異。

前高雄大學秘書孫瑜謙教授講解「接待家庭職責與認知」，孫教授曾接待來自多國的學生，學生離開後，也與他保持密切聯繫；西屯區上石國小主任閔柏惠、惠文高中主任蔡淇華及光明國中教師李國禎則分享國小、國小中及高中的接待家庭實務，一系列課程讓學員收穫滿滿。

蔡淇華說，東西方文化差異很大，接待國外友人時，不妨「有話直說」，過去他曾接待來自某國的學生，因生活習慣與環境不同，學生離開房間都不關冷氣，他直接和學生說明情況後，學生也從善如流調整生活習慣，這樣直接溝通，才會讓交流長久，讓接待經驗更愉快。

惠文高中是台灣國際教育旅行聯盟第三區召集學校，校長王沛清指出，因應國際教育2.0在去年5月開跑，日後將辦理更多增能研習，期待在台灣邊境解封後，各校能開發出適合自身的接待家庭課程，讓台灣的學校及接待家庭成為台灣國民外交先鋒。

台中市教育局長楊振昇表示，雖然原有的國際互訪因疫情暫緩，但許多學校改以視訊方式，持續與國外學校交流，疫情的衝擊是危機也是轉機，會持續規劃相關計畫，加速國際化腳步。

近2年因疫情影響，全國各級學校的國際交流互訪活動暫歇，但仍透過線上交流，持續進行準備工作。圖／台中市教育局提供
近2年因疫情影響，全國各級學校的國際交流互訪活動暫歇，但仍透過線上交流，持續進行準備工作。圖／台中市教育局提供

疫情 台中市 東海大學

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