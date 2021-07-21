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影／瀕絕巴氏銀鮈棲地遭破壞威脅 15單位聯手護育

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
為護育巴氏銀鮈，南投林管處疫情期間仍透過視訊，與14個公私單位召開保育平台會議。圖／南投林管處提供
為護育巴氏銀鮈，南投林管處疫情期間仍透過視訊，與14個公私單位召開保育平台會議。圖／南投林管處提供

巴氏銀鮈被台灣淡水魚類紅皮書列為國家極危等級（NCR），而其主要棲地烏溪流域，近年因人為開發受擾動，為強化保育，林務局南投林管處跨域邀集15個公私單位成立巴氏銀鮈保育平台，確保橫向溝通無礙，分責分權共同維護棲地環境。

南投林管處指出，巴氏銀鮈是侷限分布在烏溪流域的淡水魚種，成魚體長約6公分，體側中線上方有黑色縱帶、帶銀青色光澤，不僅是台灣特有種，更因數量珍稀，被台灣淡水魚類紅皮書列為國家極危等級，為此跨單位及領域串連投入保育。

林務局、南投林管處及台中工作站、東勢林管處串連環保署、農水署、特生中心、中水局、三河局、高公局南投工務段、保七總隊、台中市野生動物保育學會及南投、台中、彰化等縣市政府，共15單位線上召開「巴氏銀鮈保育跨域平台會議」。

南投林管處表示，受疫情影響，無法面對面溝通，但巴氏銀鮈近年因棲地水域受汙染、工程施工及外來種入侵等威脅加劇，保育問題刻不容緩，因此積極聯繫各區域單位或學會以視訊開會，針對維持棲地規模與品質、研究與保育推廣、入侵種管控、汙染管控、遏止非法漁獵及買賣等5大主題進行討論及權責分工。

經會議，各單位也達成初步共識，南投林管處處長李政賢說，未來農水署、中水局、三河局等相關單位在烏溪流域進行工程前，應先確認巴氏銀鮈分布位置，依規定配合辦理生態檢核或專家諮詢，採取減輕、縮小、迴避或補償等措施。

而林務局、特生中心及各縣市政府等單位應協助，並進行巴氏銀鮈研究調查與保育推廣業務，後續也會再邀集各單位擇期召開第2次平台會議，希望透過公私協力保護河川，確保巴氏銀鮈保有優質生存棲地，也提供水中生物優質的水域環境。

巴氏銀鮈因數量珍稀，被台灣淡水魚類紅皮書列為國家極危等級（NCR）。圖／特有生物研究保育中心提供
巴氏銀鮈因數量珍稀，被台灣淡水魚類紅皮書列為國家極危等級（NCR）。圖／特有生物研究保育中心提供

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