防疫辛苦了！ 烘焙業者千份曲奇餅乾慰勞台中員警心靈
全國疫情三級警戒延長至本月26日，台中市潭子區在地烘焙業者有感警察辛勞，昨贈送千份手工曲奇餅乾給台中市警局大雅分局，希望第一線執勤員警閒暇之餘能品嘗在地小點心，慰勞高壓的身心靈。
防疫期間，警方不分晝夜執行檢疫對象居家隔離、查察特定行業禁止營業、取締未戴口罩、人潮易聚集場所的公園車站防疫宣導、傳統市場人流管制疏導及長輩施打疫苗安維勤務等防疫工作，全力配合中央流行疫情指揮中心及地方政府各項防疫措施。
台中市議員張玉嬿與潭子區在地烘焙林姓業者有感警察辛勞，昨天(20日)上午帶著自製的一千份精緻點心到台中市警察局大雅分局贈送。
林姓業者表示，看到國內新冠疫情嚴峻，希望為社會奉獻一己之力，他聯絡市議員張玉嬿，想要用自己最擅長的烘焙慰勞第一線警察，因此製作一千份手工曲奇餅乾，向他們的辛勞致意。
大雅分局分局長賈立民感謝，業者的愛心對維護治安的警察等同注入一劑強心針，並呼籲民眾要共體時艱，務必做好自身防護措施，外出時應全程配戴口罩、勤洗手，保持安全社交距離，不僅保護自己，也保護身旁親友。
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