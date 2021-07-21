快訊

烟花颱風眼出現！ 強度恐達中颱上限 最快今晚海警、明陸警

網球／不滿妹妹謝語倢無教練隨行 網協回應謝淑薇質疑

防疫辛苦了！ 烘焙業者千份曲奇餅乾慰勞台中員警心靈

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市潭子區在地烘焙業者有感警察辛勞，贈送千份手工曲奇餅乾給台中市警局大雅分局，希望第一線執勤員警閒暇之餘能品嘗在地小點心，慰勞高壓的身心靈。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市潭子區在地烘焙業者有感警察辛勞，贈送千份手工曲奇餅乾給台中市警局大雅分局，希望第一線執勤員警閒暇之餘能品嘗在地小點心，慰勞高壓的身心靈。圖／台中市警察局大雅分局提供

全國疫情三級警戒延長至本月26日，台中市潭子區在地烘焙業者有感警察辛勞，昨贈送千份手工曲奇餅乾給台中市警局大雅分局，希望第一線執勤員警閒暇之餘能品嘗在地小點心，慰勞高壓的身心靈。

防疫期間，警方不分晝夜執行檢疫對象居家隔離、查察特定行業禁止營業、取締未戴口罩、人潮易聚集場所的公園車站防疫宣導、傳統市場人流管制疏導及長輩施打疫苗安維勤務等防疫工作，全力配合中央流行疫情指揮中心及地方政府各項防疫措施。

台中市議員張玉嬿與潭子區在地烘焙林姓業者有感警察辛勞，昨天(20日)上午帶著自製的一千份精緻點心到台中市警察局大雅分局贈送。

林姓業者表示，看到國內新冠疫情嚴峻，希望為社會奉獻一己之力，他聯絡市議員張玉嬿，想要用自己最擅長的烘焙慰勞第一線警察，因此製作一千份手工曲奇餅乾，向他們的辛勞致意。

大雅分局分局長賈立民感謝，業者的愛心對維護治安的警察等同注入一劑強心針，並呼籲民眾要共體時艱，務必做好自身防護措施，外出時應全程配戴口罩、勤洗手，保持安全社交距離，不僅保護自己，也保護身旁親友。

台中市潭子區在地烘焙業者有感警察辛勞，贈送千份手工曲奇餅乾給台中市警局大雅分局，希望第一線執勤員警閒暇之餘能品嘗在地小點心，慰勞高壓的身心靈。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市潭子區在地烘焙業者有感警察辛勞，贈送千份手工曲奇餅乾給台中市警局大雅分局，希望第一線執勤員警閒暇之餘能品嘗在地小點心，慰勞高壓的身心靈。圖／台中市警察局大雅分局提供

警察 台中市 疫情

延伸閱讀

陳秀熙：台灣隱性感染零星 可考慮降級和部分解封

防疫送暖！民間企業連4日贈南港員警「日式健康餐盒」

賴清德參加亞洲生技大會 期許台灣扮演更積極角色

高雄好家載又加碼 天天抽千人可獲得199元儲值金

相關新聞

向醫護致謝 中油與嶺東科大今贈1500張咖啡兌換劵

全台新冠疫苗施打覆蓋率持續成長中，台灣中油公司與嶺東科技大學觀光與休閒管理系為感謝快打站防疫人員辛勞，今特地到台中市南屯...

中市公園滑梯沙坑驚見廢棄針頭與保險套 家長：有夠噁

台中市西屯區福星公園溜滑梯旁的沙坑，竟然常出現針頭和保險套，民眾向市議員林祈烽檢舉，林祈烽現場目擊整袋針頭就被丟棄在福星...

中市增7條小黃公車 市民免費

台中市針對偏遠地區，推出「小黃公車」，以計程車當成公車行駛，昨天新增7條路線，累計有15條路線，分布在山城與海線地區，市...

彰化模範父親 到宅頒獎

疫情緩解，7月26日是否降級、解封仍未定，隨後登場父親節表揚活動，縣府、公所各地不同調。彰化縣比照去年，不辦公開活動，將...

全國首座 彰化設快篩衛教諮詢站

因應疫情微解封，彰化縣昨啟用全國首座COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站，自備快篩試劑現場諮詢收費100元，若有呼吸...

南投黑白豬阻礙交通 擬移置他處

南投縣農產運銷公司吉祥物「生生不息」雕像，造型是對黑豬、白豬交疊嬉戲，常吸引人停車拍照，更成為打卡熱點。不過，雕像位於岔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。