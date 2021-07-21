向醫護致謝 中油與嶺東科大今贈1500張咖啡兌換劵

全台新冠疫苗施打覆蓋率持續成長中，台灣中油公司與嶺東科技大學觀光與休閒管理系為感謝快打站防疫人員辛勞，今特地到台中市南屯區惠文國小快打站送「CUP&GO來速咖啡」為醫護加油。

中油公司台中營業處與嶺東科大觀光系產學合作，今年5月間為加油站顧客提供現煮的「CUP&GO來速咖啡」讓消費者驚喜。目前因疫情暫停，待疫情穩定解封後即刻恢復供應。

嶺東科大今天特別再與中油公司合作，執行大學社會責任 (USR) 計畫，攜手送「CUP&GO來速咖啡」給南屯區快打站，向防疫人員致謝。

嶺東科大觀光系主任謝琦強表示，USR計畫強調大學師生與在地生活更緊密結合，疫苗覆蓋率達到一定程度後，原本USR計畫所設定的「在地社區跨文化異國餐飲與旅遊」系列課程會再次啟動，整合地方特色旅遊，呈現社區結合新住民所帶來的異國餐飲與文化。

中油台中處處長鄭文龍表示，中油不只為車輛加油，也為民眾的生活加油，偕同嶺東科技大學及卉多實業致贈1500張咖啡兌換劵，感謝第一線的防疫人員辛勞；另中油直營站商店、廁所配合政府落實防疫作為，加強清潔消毒不關門，給在外奔走的民眾方便。