聽新聞
test
0:00 / 0:00
向醫護致謝 中油與嶺東科大今贈1500張咖啡兌換劵
全台新冠疫苗施打覆蓋率持續成長中，台灣中油公司與嶺東科技大學觀光與休閒管理系為感謝快打站防疫人員辛勞，今特地到台中市南屯區惠文國小快打站送「CUP&GO來速咖啡」為醫護加油。
中油公司台中營業處與嶺東科大觀光系產學合作，今年5月間為加油站顧客提供現煮的「CUP&GO來速咖啡」讓消費者驚喜。目前因疫情暫停，待疫情穩定解封後即刻恢復供應。
嶺東科大今天特別再與中油公司合作，執行大學社會責任 (USR) 計畫，攜手送「CUP&GO來速咖啡」給南屯區快打站，向防疫人員致謝。
嶺東科大觀光系主任謝琦強表示，USR計畫強調大學師生與在地生活更緊密結合，疫苗覆蓋率達到一定程度後，原本USR計畫所設定的「在地社區跨文化異國餐飲與旅遊」系列課程會再次啟動，整合地方特色旅遊，呈現社區結合新住民所帶來的異國餐飲與文化。
中油台中處處長鄭文龍表示，中油不只為車輛加油，也為民眾的生活加油，偕同嶺東科技大學及卉多實業致贈1500張咖啡兌換劵，感謝第一線的防疫人員辛勞；另中油直營站商店、廁所配合政府落實防疫作為，加強清潔消毒不關門，給在外奔走的民眾方便。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言