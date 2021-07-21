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中市公園滑梯沙坑驚見廢棄針頭與保險套 家長：有夠噁

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽指出，公園是小朋友玩耍的地方，卻驚見廢棄針頭與保險套。圖／台中市議員林祈烽提供
台中市議員林祈烽指出，公園是小朋友玩耍的地方，卻驚見廢棄針頭與保險套。圖／台中市議員林祈烽提供

台中市西屯區福星公園溜滑梯旁的沙坑，竟然常出現針頭和保險套，民眾向市議員林祈烽檢舉，林祈烽現場目擊整袋針頭就被丟棄在福星路上的YouBike租賃站旁，通報市府卻未見相關單位處理，令人擔心。市府表示，馬上派員清理，並會調閱附近監視器畫面找違法亂丟者。

林祈烽表示，公園屬建設局轄管，道路由環保局協助清理，YouBike租賃站則是交通局要維護，他要求市府各單位不應互踢皮球，應儘速派員到場清理；另警察局也應加強巡邏，不要讓公園成為治安死角。

林祈烽說，福星公園位在逢甲商圈附近，旁邊就是市立圖書館西屯分館，不少家長帶小孩到公園遊玩，陳情的民眾說看到整包的針頭與保險套，覺得很噁心。

他與立委張廖萬堅丶當地逢甲里里長廖婉菁都陸續接獲民眾陳情，指福星公園溜滑梯周邊，常會出現保險套或針頭等垃圾，小孩子一早到沙坑內挖沙，不小心就會挖到保險套，甚至還有小孩子以為是消氣的汽球，直接就拿起來玩，害家長嚇得半死，更擔心針頭會刺傷小孩。

逢甲里里長廖婉菁表示，公園內可發現針頭，一旁福星路的YouBike租賃站周邊更被當成垃圾丟棄場所，一些垃圾、板凳、廢棄腳踏車，甚至整袋針頭散落在馬路旁邊，噁心又危險，萬一有人不小心被刺傷，或因而感染到各項疾病，怎麼辦？

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