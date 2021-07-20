國8與南133相交安定平面道路改高架 近23億經費獲支持

國道8號台南安定區與南133道路相交處為平面路面，衍生不少交通事故及車流回堵問題，今天經市長黃偉哲向交通部高速公路局爭取，獲得同意改為高架，中央將補助22億5500萬元。

市府為改善國8與南133交會處平面車道問題，去年底完成「國道8號南133線路口改善交流道可行性研究」，高公局今天舉辦線上審議會議，黃偉哲在會中強調改善交通的迫切性，全案獲得高公局支持。

市府工務局表示，全案後續將再送交通部與國發會審議通過、行政院核定後，再交由交通部高速公路局接續辦理綜合規劃、環境差異分析、設計與施工等作業。

改善方案中，將增加高架橋長度730公尺，匝道路線全長1480公尺，總建設經費約22億5500萬元，黃偉哲曾於109年7月3日行政院長蘇貞昌視察台南時，即已向交通部高速公路局局長趙興華反應改善南133交流道之迫切性。

工務局表示，國道8號為台南市「三橫三縱」高快速公路路網之「中橫」系統，現況國道8號南133線目前係為一處「平交路口」，行車動線複雜，產生較多的交織行為，車流行經該路口均需減速甚至急速煞停，通車至今曾發生多起交通事故，且因該路口受號誌管控經常使主線車流延滯而回堵，嚴重影響國道1號台南系統交流道運作，明顯不符合高速公路系統之交通運作要求。

因此，為保障用路人行車安全，提昇高速公路快速運輸服務效能，該平交路口實有迫切改善之需求，工務局也將全力協助交通部高速公路局規劃平面道路銜接及取得相關用地。