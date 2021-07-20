快訊

鴻海、台積電洽購BNT疫苗18歲以下無法打？食藥署回應了

評／當年的小甜甜如何成為瘋女人？被「陷害」的布蘭妮

國8與南133相交安定平面道路改高架 近23億經費獲支持

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
國道8號台南安定區與南133道路相交處將從現況平面道路，改為高架道，總經費22億5500萬元。圖／台南市工務局提供
國道8號台南安定區與南133道路相交處將從現況平面道路，改為高架道，總經費22億5500萬元。圖／台南市工務局提供

國道8號台南安定區與南133道路相交處為平面路面，衍生不少交通事故及車流回堵問題，今天經市長黃偉哲向交通部高速公路局爭取，獲得同意改為高架，中央將補助22億5500萬元。

市府為改善國8與南133交會處平面車道問題，去年底完成「國道8號南133線路口改善交流道可行性研究」，高公局今天舉辦線上審議會議，黃偉哲在會中強調改善交通的迫切性，全案獲得高公局支持。

市府工務局表示，全案後續將再送交通部與國發會審議通過、行政院核定後，再交由交通部高速公路局接續辦理綜合規劃、環境差異分析、設計與施工等作業。

改善方案中，將增加高架橋長度730公尺，匝道路線全長1480公尺，總建設經費約22億5500萬元，黃偉哲曾於109年7月3日行政院長蘇貞昌視察台南時，即已向交通部高速公路局局長趙興華反應改善南133交流道之迫切性。

工務局表示，國道8號為台南市「三橫三縱」高快速公路路網之「中橫」系統，現況國道8號南133線目前係為一處「平交路口」，行車動線複雜，產生較多的交織行為，車流行經該路口均需減速甚至急速煞停，通車至今曾發生多起交通事故，且因該路口受號誌管控經常使主線車流延滯而回堵，嚴重影響國道1號台南系統交流道運作，明顯不符合高速公路系統之交通運作要求。

因此，為保障用路人行車安全，提昇高速公路快速運輸服務效能，該平交路口實有迫切改善之需求，工務局也將全力協助交通部高速公路局規劃平面道路銜接及取得相關用地。

高速公路 國道 黃偉哲

延伸閱讀

台南議員要求市長比照台北自購疫苗 黃偉哲簽名未回應

台南小吃想解封卻傳「來不及做隔板」 黃偉哲:不能這樣

各界關心 原欲停業台南知名牛肉湯店繼續撐下去

南市酪梨災區擴大 明起受理現金救助及低利貸款

相關新聞

黑白豬雕像「生生不息」礙交通 南投縣府擬移置

南投縣農產運銷公司吉祥物「生生不息」雕像，造型是一對黑白豬嬉戲，但因兩豬交疊姿勢特別，引人注目，成拍照打卡熱點，唯其擺放...

影／近千坪瓜棚隧道 中社花市季節限定 入園就送向日葵

台中市后里中社觀光花市今年種植匏瓜丶絲瓜隧道，近千坪的瓜棚，有翠白絲瓜丶梨仔匏丶水滴匏丶長花匏，還有近2公尺長的農友特長...

南投莫德納疫苗快用完了 接種人口涵蓋率超過全國平均

被外界批評莫德納疫苗接種率低的南投縣，經過上周末的全縣開打後，接種人口涵蓋率已達21.77%，超過全國接種人口的平均涵蓋...

蔡其昌攜企業挺基層 捐防疫口罩給台中3區清潔隊

立法院副院長蔡其昌今日與兆鼎生醫、台中市議員王立任、楊典忠共同捐贈1萬2000片口罩及300片防疫面罩給台中市清水、梧棲...

影／「戳鼻子」操作錯誤恐誤判 彰化成立家用快篩衛教站

因應疫情微解封，彰化縣設置全國第一站COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站，今天啟用，現場諮詢費100元起跳，民眾若有...

竹山鎮再招安心即時上工38人 促勞動部再放寬申請對象

南投竹山鎮公所繼6月中旬推行「安心即時上工計畫」，讓受covid-19肺炎疫情影響的勞工，得以獲得短期工作機會及津貼，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。