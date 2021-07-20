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南投莫德納疫苗快用完了 接種人口涵蓋率超過全國平均

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣疫苗上周末的全縣開打後，接種人口涵蓋率已達21.77%，超過全國接種人口的涵蓋率。圖／南投縣政府提供
南投縣疫苗上周末的全縣開打後，接種人口涵蓋率已達21.77%，超過全國接種人口的涵蓋率。圖／南投縣政府提供

被外界批評莫德納疫苗接種率低的南投縣，經過上周末的全縣開打後，接種人口涵蓋率已達21.77%，超過全國接種人口的平均涵蓋率，南投縣衛生局指出，實際執行上，莫德納疫苗在南投縣光是打到67歲以上長者，疫苗就已經快用完，即使中央已向下開放第八類對象65歲以上長者公費接種COVID-19疫苗，只有選擇AZ疫苗了。

南投縣政府表示，全縣18歲以上人口數42萬3336人，截至7月19日止，目前已接種AZ或莫德納第一劑疫苗有9萬2181人，接種人口涵蓋率為21.77%，已高於全國接種人口的21.56%，強調本周三可將全部打完現有莫德納疫苗，全縣疫苗施打進度並未落後，希望中央不要以一時的數字統計，抹煞基層防疫人員的努力。

衛生局指出，中央撥配給南投的疫苗數量迄今共11萬6000多劑，只達南投縣施打對象的30%，但中央撥配的疫苗就這麼多，實在是讓縣府巧婦難為無米之炊，目前開放意願登記自7月19日下午5時止，南投縣有意願登記人數計12萬9676人，預約對象為符合公費接種第六、八、九、十類及1973年12月31日以前出生者，可預約接種量2萬7460人，以南投縣醫療院所開出施打量能2萬8196人，應可以全部消化。

南投縣民眾自7月20日起陸續收到簡訊，今天起至7月22日12時止完成預約登記後，將於7月23日至7月29日接種AZ疫苗，請完成預約登記民眾，依約定時間攜帶健保卡至接種站完成接種。

南投縣疫苗上周末的全縣開打後，接種人口涵蓋率已達21.77%，超過全國接種人口的平均數。圖／南投縣政府提供
南投縣疫苗上周末的全縣開打後，接種人口涵蓋率已達21.77%，超過全國接種人口的平均數。圖／南投縣政府提供
南投縣疫苗上周末的全縣開打後，接種人口涵蓋率已達21.77%，超過全國接種人口的平均數。圖／南投縣政府提供
南投縣疫苗上周末的全縣開打後，接種人口涵蓋率已達21.77%，超過全國接種人口的平均數。圖／南投縣政府提供

莫德納疫苗 衛生局 AZ疫苗

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