蔡其昌攜企業挺基層 捐防疫口罩給台中3區清潔隊

立法院副院長蔡其昌今日與兆鼎生醫、台中市議員王立任、楊典忠共同捐贈1萬2000片口罩及300片防疫面罩給台中市清水、梧棲、沙鹿3區清潔隊員，肯定清潔隊員辛勞，為防疫工作盡一分心力。

兆鼎生醫是梧棲在地企業成員，將HEPA高效過濾材質導入口罩中，不僅提高過濾效能，更能提升3倍透氣感。兆鼎生醫在防疫期間投入防疫補給任務外，近日聽聞地方清潔隊有口罩需求，隨即透過蔡其昌協助牽線，將防疫口罩及面罩等物資捐贈給海線3區清潔隊員們，希望讓辛勞的隊員們感到安心，並藉此表達感謝之意。

蔡其昌表示，三級防疫警戒在大家的努力下，有望在7月26日解除，這段時間號召許多企業將防疫物資捐贈給所需單位，全民防疫、同島一命，相信只要大家團結一致，一定能順利度過疫情。他也呼籲民眾除了持續落實防疫工作外，也要盡可能將垃圾減量。

兆鼎生醫指出，疫情期間有許多人WFH，垃圾清運量也隨之大增，希望這些物資能夠給予清潔隊員們工作上良好的保護，能夠為地方盡一分心力。