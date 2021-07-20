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影／近千坪瓜棚隧道 中社花市季節限定 入園就送向日葵
台中市后里中社觀光花市今年種植匏瓜丶絲瓜隧道，近千坪的瓜棚，有翠白絲瓜丶梨仔匏丶水滴匏丶長花匏，還有近2公尺長的農友特長絲瓜，多達10多個品種，相當特別。另外，還有大片的向日葵花海，怎麼拍都好拍，即日起至8月31日入園賞花，立即贈送向日葵一枝。
中社觀光花市今年種植匏瓜丶絲瓜隧道，各式品種的匏瓜丶絲瓜結實纍纍，有造型像水滴丶彎彎繞繞的蛇瓜，也有超長的絲瓜，多達10個品種，令民眾嘖嘖稱奇。花市也種植大片的向日葵花海，隨風搖曳，相當美麗，吸引民眾拍照留念。
中社觀光花市表示，花市受疫情影響，儘管7月13日微解封後，入園賞花的人數仍不多，以往每日有數百人入園，現在平日僅剩個位數，假日也不到百人，人潮尚未回流。
中社觀光花市說，花市占地廣大，且為戶外空間，目前更有匏瓜丶絲瓜隧道展出，展期至8月中旬，歡迎民眾入園賞花，即日起至8月31日入園，立即送一枝向日葵。
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