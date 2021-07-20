彰縣家用快篩衛教諮詢站啟用 教導民眾正確快篩

為教導民眾正確完成COVID-19家用快篩，彰縣衛生局在彰化市成功停車場設家用快篩DIY衛教諮詢站；衛生局表示，現場有醫事人員供民眾衛教諮詢如何使用快篩，助民眾正確採檢。

彰化縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩DIY衛教諮詢站今天正式啟用，彰化縣長王惠美、彰化縣政府衛生局長葉彥伯等人參加啟用儀式，了解諮詢站首日運作的情形。

王惠美說，疫情3級警戒延長到7月26日，為因應微解封，部分措施會適度鬆綁，除了加強疫苗注射外，也應加強主動監測，強化社區整體監控，但還是有許多民眾不知如何正確操作使用家用快篩試劑，因此成立家用快篩站。

衛生局長葉彥伯接受中央社記者訪問時說，大多數的民眾還無法打疫苗，為了監控及防範疫情，篩檢變得很重要，但很多人不會自己做快篩，衛生局因此成立家用快篩DIY衛教諮詢站，提供免費及自費篩檢衛教諮詢的服務。

葉彥伯表示，民眾只要有呼吸道症狀未滿2天，且無任何旅遊史或接觸史，經醫師轉介者，可持衛教諮詢轉介單及健保卡，免費篩檢；另外一種是自費篩檢，提供民眾、企業公司行號也可以預約諮詢使用。

葉彥伯說，現場會有專責醫事人員直接衛教諮詢，助民眾能正確採檢，解決不會使用家用快篩試劑的問題，檢驗結果也會回饋給轉診醫師提供診斷參考，且全程有專責護理師指導並確認篩檢結果開出證明，未來像是電影院或餐廳等需要持快篩陰性證明才能進入，民眾就可以持諮詢站開出的快篩陰性證明進入，衛生局也計畫設網站，供民眾上傳快篩陰性證明，以便查核。

衛生局指出，家用快篩DIY衛教諮詢站目前在試辦階段，週一至週五下午4時至6時提供服務，企業及公司團體，如有篩檢需求，可透過秀傳紀念醫院網路掛號或電話預約家用快篩衛教諮詢服務。