快訊

颱風來襲若停班課 陳時中：疫苗接種暫停 併入下期

直播／今本土+18、4死 陳時中：個案減少 將做完整疫調

竹山鎮再招安心即時上工38人 促勞動部再放寬申請對象

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮公所繼6月中旬推行「安心即時上工計畫」，讓受疫情影響的勞工獲得短期工作機會及津貼，上午第二梯次38人報到上工。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所繼6月中旬推行「安心即時上工計畫」，讓受疫情影響的勞工獲得短期工作機會及津貼，上午第二梯次38人報到上工。記者黑中亮／攝影

南投竹山鎮公所繼6月中旬推行「安心即時上工計畫」，讓受covid-19肺炎疫情影響的勞工，得以獲得短期工作機會及津貼，昨天再推第二梯次安心及時上工的成員，38人今天立刻報到上工，行政院中部聯合服務中心表示，未來更將督促勞動部放寬對象，鼓勵民間團體申請加入。

竹山鎮長陳東睦表示，感謝中央提供短期工作計畫、工作津貼及防疫津貼，6月底通過第一梯次共40位安心即時上工的成員協助鎮內綠化工作及花草種植工作，一解公所人力的不足，昨天完成第二梯次的甄選面試後，今天38位成員正式上工，接受公所的任務調配安心工作，也稍稍紓解經濟壓力。

行政院中辦執行長蔡培慧表示，籲勞動部應放寬「民間團體亦可申請安心即時上工計畫」，不僅能穩定機構營運、持續提供公益服務外，也鼓勵依法成立之社會團體、職業團體、財團法人、合作社或農漁會及工會等民間團體踴躍申請，提供失業勞工有短期工作的機會。

蔡培慧並指出，「安心即時上工計畫」或「輔導民間團體即時上工計畫」，將實施至2022年6月30日，日前更放寬資格，只要年滿15歲，具中華民國國籍或外籍配偶、依法可在台灣居留工作的外國人皆符合申請資格，每人每小時依基本時薪160元核給，每月最高核給80小時，每人最長960小時為限。

民眾不需要具備工作經驗就可申請安心即時上工計畫，歡迎民眾向各地就業中心申請，詳情可洽勞動部發展署中彰投分署04-23592181轉2114、2124、2130提出申請。

竹山鎮公所繼6月中旬推行「安心即時上工計畫」，讓受疫情影響的勞工獲得短期工作機會及津貼，上午第二梯次38人報到上工。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所繼6月中旬推行「安心即時上工計畫」，讓受疫情影響的勞工獲得短期工作機會及津貼，上午第二梯次38人報到上工。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所繼6月中旬推行「安心即時上工計畫」，讓受疫情影響的勞工獲得短期工作機會及津貼，上午第二梯次38人報到上工。記者黑中亮／攝影
竹山鎮公所繼6月中旬推行「安心即時上工計畫」，讓受疫情影響的勞工獲得短期工作機會及津貼，上午第二梯次38人報到上工。記者黑中亮／攝影

勞動部 行政院

延伸閱讀

居家上班颱風假飛了！勞部：拒絕上班 可視為曠職

感謝國際捐疫苗 南投咖啡農回贈5千咖啡包致謝

請疫苗接種假害退休金減少？ 勞動部：不列平均工資

7月20日起恢復各類移工變更工作場所 雇主應安排PCR

相關新聞

「戳鼻子」操作錯誤恐誤判 彰化成立家用快篩衛教站

因應疫情微解封，彰化縣設置全國第一站COVID-19家用快篩DIY衛教諮詢站，今天啟用，現場諮詢費100元起跳，民眾若有...

黑白豬雕像「生生不息」礙交通 南投縣府擬移置

南投縣農產運銷公司吉祥物「生生不息」雕像，造型是一對黑白豬嬉戲，但因兩豬交疊姿勢特別，引人注目，成拍照打卡熱點，唯其擺放...

竹山鎮再招安心即時上工38人 促勞動部再放寬申請對象

南投竹山鎮公所繼6月中旬推行「安心即時上工計畫」，讓受covid-19肺炎疫情影響的勞工，得以獲得短期工作機會及津貼，昨...

議員餐敘巧遇國雄總裁 邀捐台中首輛排煙車今兌現

彰化市喬友大樓大火釀4死悲劇，其中消防員陳志帆因濃煙在火場內殉職，台中市迄今仍無排煙車，去年間台中市議員黃馨慧等人，在一...

疫情降級未明朗 彰化模範父親表揚多朝向到宅頒獎

國內新冠肺炎疫情確診人數下降，中央疫情指揮中心預告7月26日後有可能降級，但縣市政府面對即將到來的父親節表揚活動仍趨向保...

中市新增7條小黃免費公車上路 海線+山線隨招隨停

台中市今天新增7條「小黃公車」路線，全程免費，可預約，部分路段也能隨招隨停，加上前兩年建置共15條路線，交通局預估，整年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。