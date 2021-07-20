竹山鎮再招安心即時上工38人 促勞動部再放寬申請對象

南投竹山鎮公所繼6月中旬推行「安心即時上工計畫」，讓受covid-19肺炎疫情影響的勞工，得以獲得短期工作機會及津貼，昨天再推第二梯次安心及時上工的成員，38人今天立刻報到上工，行政院中部聯合服務中心表示，未來更將督促勞動部放寬對象，鼓勵民間團體申請加入。

竹山鎮長陳東睦表示，感謝中央提供短期工作計畫、工作津貼及防疫津貼，6月底通過第一梯次共40位安心即時上工的成員協助鎮內綠化工作及花草種植工作，一解公所人力的不足，昨天完成第二梯次的甄選面試後，今天38位成員正式上工，接受公所的任務調配安心工作，也稍稍紓解經濟壓力。

行政院中辦執行長蔡培慧表示，籲勞動部應放寬「民間團體亦可申請安心即時上工計畫」，不僅能穩定機構營運、持續提供公益服務外，也鼓勵依法成立之社會團體、職業團體、財團法人、合作社或農漁會及工會等民間團體踴躍申請，提供失業勞工有短期工作的機會。

蔡培慧並指出，「安心即時上工計畫」或「輔導民間團體即時上工計畫」，將實施至2022年6月30日，日前更放寬資格，只要年滿15歲，具中華民國國籍或外籍配偶、依法可在台灣居留工作的外國人皆符合申請資格，每人每小時依基本時薪160元核給，每月最高核給80小時，每人最長960小時為限。