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黑白豬雕像「生生不息」礙交通 南投縣府擬移置

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣農產運銷公司吉祥物「生生不息」雕像，因兩豬交疊姿勢特別，成拍照打卡熱點。記者賴香珊／攝影
南投縣農產運銷公司吉祥物「生生不息」雕像，因兩豬交疊姿勢特別，成拍照打卡熱點。記者賴香珊／攝影

南投縣農產運銷公司吉祥物「生生不息」雕像，造型是一對黑白豬嬉戲，但因兩豬交疊姿勢特別，引人注目，成拍照打卡熱點，唯其擺放處在岔路口，影響周邊居民及學區交通出入且危險，縣議員要求移除，縣府也表示，已有規劃移往他處。

南投縣農產運銷公司是政府唯一的生產事業單位，前身是肉品市場，經轉型成農產運銷公司後，朝多角化經營，並首創園區「公園化」成功，平時拍賣、電宰毛豬供應中部肉品市場需求，也開放往遊憩及採購豬肉相關製品。

而該公司吉祥物「生生不息」雕像是一對黑白豬，但其造型是白豬趴地，黑豬從其後方駕乘，形象引人遐想，農業處曾解釋，毛豬發情交配時，母豬是站姿，而非趴著，因此牠們是在嬉戲；但因話題十足，總是引發討論，成拍照打卡熱點。

縣議員洪宏達指出，這一對黑白豬「生生不息」雕像，是肉品市場10多年前轉型農產運銷公司時打造的入口意象，就擺設在彰南路、大老巷等多條巷道旁的岔路口，擺放位置突兀，當時可能是想當觀光指標，吸引遊客注意力助觀光。

只不過，兩豬交疊姿態自設立後就很引人注意，近年甚至多次躍上新聞，知名度更高，吸引路過遊客停車拍照紀念，但那是岔路口，是周邊學校師生家長及村民的常用道路，有民眾停車攝影，影響交通出入，也相當危險，建議移往他處擺放。

對此，縣長林明溱表示，近年積極規畫改善農產運銷公司園區設施，並針對該公司約4公頃土地設置親子生態園區，目前施工中，而「生生不息」雕像設置處也在園區內，因此已納入計畫移除，後續擬移至他處，會責成農業處盡快處理。

南投縣農產運銷公司吉祥物「生生不息」雕像，常有民眾停車拍照，影響周邊交通，議員盼移除。記者賴香珊／攝影
南投縣農產運銷公司吉祥物「生生不息」雕像，常有民眾停車拍照，影響周邊交通，議員盼移除。記者賴香珊／攝影
南投縣農產運銷公司吉祥物「生生不息」雕像，因兩豬交疊姿勢特別，成拍照打卡熱點。記者賴香珊／攝影
南投縣農產運銷公司吉祥物「生生不息」雕像，因兩豬交疊姿勢特別，成拍照打卡熱點。記者賴香珊／攝影

南投縣農 生態園區

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