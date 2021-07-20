疫情降級未明朗 彰化模範父親表揚多朝向到宅頒獎

國內新冠肺炎疫情確診人數下降，中央疫情指揮中心預告7月26日後有可能降級，但縣市政府面對即將到來的父親節表揚活動仍趨向保守規畫，彰化縣府預計比照去年到府表揚模式，避免群聚，彰化市公所雖訂出8月7日表揚，採分流到場，但考量7月26日之後的防疫措施尚未明朗，表揚方式現在仍不敢定案。

彰化縣府今年正常舉辦母親節慶祝活動，但隨後國內疫情升溫，縣府社會處指出，父親節慶祝活動初步規畫由縣長或縣府代表到36名模範父親家中送匾額、禮品，今年與去年狀況不同，在三級警戒下，室內外人數有所限制，擔心到府表揚家人聚集太多也不符合防疫規定，預計要等到中央宣布8月的防疫措施再決定舉辦規模。

鹿港鎮公所為避免群聚也預計7月29日當天，由鎮長許志宏到16名模範父親家中頒發證書及獎品，到時再依照規定安排拍照方式。

許志宏今天先到玉順里恭賀模範父親施炯裕，他是鹿港著名的神像雕刻師傅，經營的弘裕神像雕刻店坐落於奉天宮旁，施炯裕畢生投入神像雕刻，總計雕刻過的媽祖神像超過1千尊以上，長子也繼承衣缽

許志宏表示，施炯裕父親靠討海維生，是一家六口主要的生計來源，排行老三的施炯裕為了幫助家庭經濟，國中畢業就放棄升學進入職場學習經商，退役之後返回家鄉從事木雕，40年前成立弘裕神像雕刻社，因手藝精湛，生意應接不暇，從早做到晚，只有吃飯才是他的休息時間。