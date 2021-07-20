快訊

獨家專訪黃曙光／推潛艦國造擋人財路 「被自己人扯後腿」

AZ疫苗保護力終生有效？教授揭研究到底說了什麼

疫情降級未明朗 彰化模範父親表揚多朝向到宅頒獎

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
經營神像雕刻店的施炯裕（中）為今年鹿港模範父親，鹿港鎮長許志宏今天到府表揚。記者林敬家／攝影
經營神像雕刻店的施炯裕（中）為今年鹿港模範父親，鹿港鎮長許志宏今天到府表揚。記者林敬家／攝影

國內新冠肺炎疫情確診人數下降，中央疫情指揮中心預告7月26日後有可能降級，但縣市政府面對即將到來的父親節表揚活動仍趨向保守規畫，彰化縣府預計比照去年到府表揚模式，避免群聚，彰化市公所雖訂出8月7日表揚，採分流到場，但考量7月26日之後的防疫措施尚未明朗，表揚方式現在仍不敢定案。

彰化縣府今年正常舉辦母親節慶祝活動，但隨後國內疫情升溫，縣府社會處指出，父親節慶祝活動初步規畫由縣長或縣府代表到36名模範父親家中送匾額、禮品，今年與去年狀況不同，在三級警戒下，室內外人數有所限制，擔心到府表揚家人聚集太多也不符合防疫規定，預計要等到中央宣布8月的防疫措施再決定舉辦規模。

鹿港鎮公所為避免群聚也預計7月29日當天，由鎮長許志宏到16名模範父親家中頒發證書及獎品，到時再依照規定安排拍照方式。

許志宏今天先到玉順里恭賀模範父親施炯裕，他是鹿港著名的神像雕刻師傅，經營的弘裕神像雕刻店坐落於奉天宮旁，施炯裕畢生投入神像雕刻，總計雕刻過的媽祖神像超過1千尊以上，長子也繼承衣缽

許志宏表示，施炯裕父親靠討海維生，是一家六口主要的生計來源，排行老三的施炯裕為了幫助家庭經濟，國中畢業就放棄升學進入職場學習經商，退役之後返回家鄉從事木雕，40年前成立弘裕神像雕刻社，因手藝精湛，生意應接不暇，從早做到晚，只有吃飯才是他的休息時間。

施炯裕表示，「只要心中有神，就一點都不累」，長子施翰淳也從17歲開始跟著他學手藝，神像雕刻各方面都可獨當一面，讓他可以放心退休將事業交給兒子媳婦。

鹿港鎮長許志宏（中）今天到玉順里表揚模範父親經營神像施炯裕（右）神像雕刻店。記者林敬家／攝影
鹿港鎮長許志宏（中）今天到玉順里表揚模範父親經營神像施炯裕（右）神像雕刻店。記者林敬家／攝影

疫情 父親節

延伸閱讀

KKday攜彰化鹿港永樂飯店 推「鹿港小吃全明星包」

疫情趨緩降級有望？ 菜市場、捷運恢復人流

柯文哲談降級…別幻想脫口罩歡唱

7月26日是否降級解封 鄭文燦：看確診個案可控

相關新聞

盧秀燕視察快打站 婦打完疫苗15分鐘後嘔吐不適送醫

台中市長盧秀燕今日上午到潭子國小快打站視察，現場一名婦人施打完疫苗15分鐘後出現嘔吐不適，但意識清楚，被救護車送往醫院觀...

議員餐敘巧遇國雄總裁 邀捐台中首輛排煙車今兌現

彰化市喬友大樓大火釀4死悲劇，其中消防員陳志帆因濃煙在火場內殉職，台中市迄今仍無排煙車，去年間台中市議員黃馨慧等人，在一...

疫情降級未明朗 彰化模範父親表揚多朝向到宅頒獎

國內新冠肺炎疫情確診人數下降，中央疫情指揮中心預告7月26日後有可能降級，但縣市政府面對即將到來的父親節表揚活動仍趨向保...

中市新增7條小黃免費公車上路 海線+山線隨招隨停

台中市今天新增7條「小黃公車」路線，全程免費，可預約，部分路段也能隨招隨停，加上前兩年建置共15條路線，交通局預估，整年...

健身房已微解封 不去得先請假

健身房等室內運動場館目前有條件微解封，但有會員擔心染疫問題，暫停到健身房，卻沒請假，衍生爭議。台中市政府法制局局長李善植...

彰化員林市代會追加8成業務費 惹議

彰化縣員林市代會昨天三讀通過，將明年度議事運作費從去年100萬提高到180萬元，被外界批評自肥，但主席賴東位昨天喊冤說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。