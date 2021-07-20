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中市新增7條小黃免費公車上路 海線+山線隨招隨停

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市今新增7條海線與山線小黃公車。圖／台中市交通局提供
台中市今新增7條海線與山線小黃公車。圖／台中市交通局提供

台中市今天新增7條「小黃公車」路線，全程免費，可預約，部分路段也能隨招隨停，加上前兩年建置共15條路線，交通局預估，整年服務能量逾21萬人次，讓偏遠無公車的地區居民，增加行的方便。

今年「小黃公車」建置區域著重在海線，部分山線地區的加強，新增路線如下：黃9路新社白毛台線、黃10路潭子大富線、黃11路麗水龍津線、黃12路大甲大安線、黃13路客庄菁埔線、黃14路清水塭仔寮線、黃15路沙鹿水裡社線。

原有路線8條：黃1路豐原球場線、黃2路東勢埤頭里線、黃3路新社新五村線、黃4路豐原朴子線、黃5路黃竹線、黃6路桐林線、黃7路舊正象鼻線、黃8路喀哩線。

交通局統計，小黃公車跑豐原、東勢、新社、太平、霧峰、烏日、和平、潭子、神岡、龍井、沙鹿、清水、大甲與大安14區、103里。預估每年可服務21萬4620人、每年約58萬9183公里。

市府交通局長葉昭甫指出，目前台中市有237條公車路線，因偏遠地區居住人口少，過去市區客運提供服務不足，乘載率低，市府為維持基本民行服務，多由政府進行補貼，但仍面臨業者無意願經營的窘境。因道路寬度不足等條件不佳，也無法以市區客運提供服務， 小黃公車應運而生。

一般公車僅停靠設置站牌或候車亭處，小黃公車無市區公車停靠路段，採隨招隨停。另可預約搭乘，以防人多，小黃公車可配合民眾需求，依民眾預約情形派車。

葉昭甫說，今年新增的小黃公車路線，小黃公車識別系統更活潑，考量年長者使用需求，宣傳單字體特別放大，也印上預估時刻表，減少現場等待時間。由里辦公處協助發放宣傳單給里民，加強宣導。

葉昭甫強調，依營運數據，會持續檢討小黃公車路線與措施，另會配合地方需求，調整營運路線或班次，方便民眾搭乘。

中市小黃公車去年服務量破10萬，方便偏鄉居民。圖／台中市交通局提供
中市小黃公車去年服務量破10萬，方便偏鄉居民。圖／台中市交通局提供

公車 台中市 朴子

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