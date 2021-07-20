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盧秀燕：疫苗為戰略物資 有就要買

中央社 / 台中20日電

台北市長柯文哲預計舉債購買第3劑疫苗台中市盧秀燕今天表示，疫苗是國家生存的重要戰略物資，有就要買，寧多勿少，有人能買到，都鼓勵盡量買。

行政院政務委員唐鳳規劃的台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台網站上路。台中市政府為減輕醫療院所負擔，20、21日加開快打站支援，另教育部專案國小教職員也併入快打站施打。

盧秀燕上午到潭子快打站視察，媒體問台北市長柯文哲討論將舉債自行購買COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，提供市民施打第3劑，對抗變種病毒。盧秀燕表示，疫苗現在是國家生存的重要戰略物資，有就要買，寧多勿少，有人能買到，都鼓勵他盡量買。

台中市約有11萬人透過公費疫苗預約平台預約接種疫苗，另有教育部專案給國小、幼兒園教師約1.7萬人施打疫苗，市府加開快打站支援。盧秀燕指出，因本週施打人數龐大，感謝衛生局、民政局同仁以及基層醫護人員動員以及學校教師幫忙，讓施打疫苗動線流暢，民眾可得到更好服務。

潭子快打站現場有一名46歲女子施打疫苗後出現不適症狀後嘔吐，盧秀燕前往關心，後來現場人員以救護車將女子送醫觀察治療，她的丈夫陪同就醫。

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