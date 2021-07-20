盧秀燕視察快打站 婦打完疫苗15分鐘後嘔吐不適送醫

台中市長盧秀燕今日上午到潭子國小快打站視察，現場一名婦人施打完疫苗15分鐘後出現嘔吐不適，但意識清楚，被救護車送往醫院觀察治療，盧秀燕也上前關心。

盧秀燕今日到潭子國小快打站視察，現場一名46歲婦人疑似對藥物、疫苗過敏，施打時醫師要求她現場留觀30分鐘，未料，婦人在施打完疫苗15分鐘後，隨即嘔吐不適，盧秀燕見狀上前關心慰問，婦人被救護車送往醫院觀察治療，婦人丈夫也在其身邊陪伴。

盧秀燕表示，台中市共有11萬人預約唐鳳系統1922施打疫苗，但台中市醫療院所只能吸收約8萬人，還有4萬人無法吸收，因此台中市政府開設快打站來補足，今、明2天，4萬人將利用快打站進行施打。

另外，教育部專案給國小及幼兒園所教師施打，因為下個月學校就要開學，因此老師要提前施打，14天後疫苗才有保護力。今日起連續3天安排國小及幼兒園教師約1.7萬人至快打站進行施打；後天則要幫65歲以上長輩施打，約有2萬人，施打人數龐大。