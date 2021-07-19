正新輪胎創辦人遺產稅入公庫 彰縣大村鄉民關心有禮金可領嗎？

彰化縣大村鄉公所去年大手筆發給每位鄉民關懷禮金每人二千元，而正新輪胎創辦人羅結前年去世，預期至少會再有16億遺產稅挹注到大村鄉，最近國稅局已先撥發第一筆5億多遺產稅到大村公庫，各界關心今年是否會再加發禮金？鄉長游盛說，已發下的遺產稅將會優先運用到大村鄉重大建設。

大村鄉公所原是連工程配合款都編列不出來的貧脊鄉鎮，因正新輪胎創辦人羅結妻子羅黃葉2011年去世時，繳給大村鄉公所10億多遺產稅，讓大村鄉公所翻身成為公庫充裕的鄉鎮，近年進行許多建設。

去年大村鄉公所更訂出大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例，經代表會通過，關懷禮金自治條例每年每人最高可發6000元，每年會視當年公所財務及當時經濟狀況提代表會討論發放，大村鄉人口約有3萬7000多人，去年底公所共編列 7500萬元，由代表會通過發放給每位鄉民二千元關懷禮金，並在今年初農曆春節前已發出。

去年鄉長游盛曾說，公所希望未來每年不只發一次，中秋節也希望能發禮金，但要視鄉庫是否充裕再提代表會討論，今年疫情嚴重，鄉民還有沒有關懷禮金可拿？鄉民也相當關心，畢竟一戶若有4人，一戶就能拿到八千元，不無小補。

但關懷禮金的資金來源被寄望在大村鄉的善人企業家羅結的遺產稅，羅前前年去世，預估可再挹注給大村鄉公所16到20億元的遺產稅，羅結的遺產稅5億多最近撥入大村公庫了，據了解，因遺產稅金額較龐大，羅家分別以現金、基金、公共設施保留地等抵稅，預計將分數次入帳，遺產稅總額應會在一年內全數撥入。

今年大村鄉公所追加預算3億9000多元後，總預算8億4000多萬元，游盛說，大村鄉目前有大仁路、大溪路等重要道路拓寬工程，大仁路拓寬總經費配合款就要5億多元，由於目前地價攀升，土地徵收費也提高，大村鄉公所共已編列三億多元配合款。

游盛說，羅結創辦人的第一筆5億多遺產稅，公所希望能優先運用於鄉內重大建設，至於今年會不會再發關懷禮金，代表會剛開完會，公所此次還未提案討論關懷禮金。