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感謝國際捐疫苗 南投咖啡農回贈5千咖啡包致謝

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉咖啡農李明杰（中）今提供5000包濾掛式咖啡包，盼回贈給日本、美國、立陶宛等國。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉咖啡農李明杰（中）今提供5000包濾掛式咖啡包，盼回贈給日本、美國、立陶宛等國。記者賴香珊／攝影

為協助台灣抗疫，日本、美國、立陶宛等國捐助疫苗，南投縣國姓鄉咖啡農李明杰為感謝其伸援，特別提供5000包濾掛式的國姓精品咖啡，委由行政院中部聯合中心聯繫盼回贈致謝，後續也將再捐贈鴻海、台積電，以表達當地鄉親的謝意。

今年5月中旬，國內爆發嚴重本土疫情，但新冠肺炎疫苗嚴重不足，疫苗覆蓋率低，日本為此三度捐助AZ疫苗，總計捐贈數量達334萬劑，美國、立陶宛等國也伸援捐贈莫德納、AZ疫苗，令政府及台灣人民相當感謝。

國姓鄉咖啡農李明杰為感謝日本、美國、立陶宛等政府捐贈疫苗，協助台灣抗疫，特別提供捐贈5000包濾掛式國姓精品咖啡，盼讓他們品嘗台灣優質的精品咖啡，因此委由行政院中部聯合中心執行長蔡培慧聯繫回贈給日、美、立等國致謝。

蔡培慧表示，李的慷慨回饋展現來自民間鄉親的熱情，經聯繫，2000包今將送往日本台灣交流協會，另分贈美國2000包及立陶宛1000包則因美國在台協會婉謝，以及立陶宛尚無在台辦事處，後續將持續安排，日後視時機成熟再排定送出。

國姓鄉長丘埔生說，日本、美國、立陶宛等國，甚至國內企業都在本土抗疫的關鍵時刻捐助疫苗伸援，他身為地方鄉鎮首長由衷感謝他們的全力相挺，也很感謝在地農民和業者拋磚引玉，捐贈給國際友人，也提高國姓精品咖啡的能見度。

對此，李明杰說，官民齊心抗疫是應該的，除感謝國際間伸援疫苗，他也很感謝台積電、鴻海永齡基金會各採購500萬劑BNT疫苗，且將全數捐給政府，後續他也將捐贈咖啡包給這2家企業，待聯繫確認願接受，就會展開包裝致贈作業。

南投縣國姓鄉咖啡農李明杰（中）今提供5000包濾掛式咖啡包，盼回贈給日本、美國、立陶宛等國。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉咖啡農李明杰（中）今提供5000包濾掛式咖啡包，盼回贈給日本、美國、立陶宛等國。記者賴香珊／攝影

AZ疫苗 咖啡 立陶宛 日本台灣交流協會 美國在台協會

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