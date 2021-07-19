南投編經費自購疫苗 議員提轉為紓困或補貼產業

南投縣政府自籌經費擬自購80萬劑疫苗，多名南投縣議員今天建議縣府將買疫苗經費轉換用途作為紓困或補貼受衝擊產業，南投縣長林明溱說，縣府正研議相關紓困和產業振興方案。

南投縣日前遭指COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打率偏低，南投縣議會今天舉行定期會議，南投縣議員游宏達、王彩雲等人關心疫苗接種及受疫情影響的民生經濟等問題，也建議縣府將原要購買疫苗經費，轉作紓困或補貼受疫情影響的弱勢家庭及產業。

林明溱表示，截至昨天南投縣累計獲配疫苗共11萬6040劑，接種8萬3406人，疫苗使用率約71.9%，目前並沒有太慢或落後情況，先前被指施打率墊底，中央針對他個人沒關係，但醫護團隊那麼拚命、辛苦執行疫苗注射工作，這種說法對醫護團隊不公平。

林明溱表示，要緩解疫情，一定要讓全民打疫苗，他當初發起由地方政府自購疫苗，純粹是站在縣民生命健康為考量，是真心的救命之舉，絕不是作秀，縣府已編好購買預算，現在仍被阻擋，實在很遺憾。

林明溱指出，南投縣一開始打疫苗雖然慢一點，但是目前獲配疫苗使用率約71.9%，中央沒有足夠疫苗配給地方政府，應該檢討並加快疫苗採購速度或開放地方政府自行採購，南投獲配疫苗數量就這麼少，不該玩數字遊戲，抹黑縣政府，這樣讓基層人員都覺得委屈。

林明溱說，縣府正研議後疫情時代各項紓困方案，針對受疫情影響導致生計困難鄉親，縣府會全力協助，未來也會加強農產品行銷，滯銷農產將由縣府採購再轉送社福機構，也呼籲縣內企業共襄盛舉。

南投縣政府自籌新台幣6.4億元委託盛弘醫藥股份有限公司專案申請進口80萬劑輝瑞BNT疫苗，盛弘公司已向衛生福利部食品藥物管理署送件，林明溱6月24日曾說，依永齡基金會、台積電模式申請，希望中央儘速許可通過。