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影／彰化員林市代會議事運作費增9成被批自肥 主席喊冤

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市代會今年將議事運作費從去年100萬提高到180萬元，由於提高幅度高達九成，被外界批評自肥。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市代會今年將議事運作費從去年100萬提高到180萬元，由於提高幅度高達九成，被外界批評自肥。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市代會今年將議事運作費從去年100萬提高到180萬元，由於提高幅度高達九成，被外界批評自肥，但主席賴東位喊冤說，這是整個議事運作費，包含對社團的補助、交流餐費、禮品等，以往常是主席自掏腰包，今年才會增加；不過據了解近年來各代表會都大幅提升議事運作費，也曾被審計部糾正運用項目名目不符。

員林市代會今天三讀通過提高議事運作費到180萬元，由於仍有二位代表舉反對票，但仍以多數決通過，也引發議論這筆議事運作費成為主席的「公關費用」，因為這筆費用平常使用的核可權責主要都是由主席決定，被外界批評自肥。

但主席賴東位喊冤說，以往代表會許多交流往來支出花圈、各單位活動贊助費、廟會交流活動餐費、禮品等費用代表會都編列不足，他常自掏腰包，尤其未來解封後，交流活動會更多，所以今年才提高，運用上也以代表會為名義，絕不是他自肥。

賴東位強調，這不是主席個人要用的，是代表會的運作費，也是依法編列，有許多社團會來要活動經費，以前主席比較古意，都常自己墊，他也常自己墊。

員林市代會議事運作費最早是編40萬，賴東位說，有時不夠用，則請公所追加預算編列，但長久下來也不是辦法，所以才參考其他代表會運作情形，也問過審計和主計單位，今年才提高議事運作費，依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定比例，市代會可編到200萬元，但今年還沒編足。

不過近年來各代表會的議事運作費都明顯增加，北斗鎮從2016年的50萬元，到2020年80萬，今年再加到100萬，田中鎮已維持多年100萬元。

由於有些代表會主席也會以議事運作費訂購兒童節禮物給學童，還曾被審計部糾正說代表會是監督單位卻在做行政業務，形成代表會和公所重複發兒童節禮物，但近年來以主席為首的代表會公關補助、餐會、禮品等發放早已成常態。

員林 兒童節

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