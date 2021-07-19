日月潭金龍山即日起暫停開放整修 努力趕在年底前完工
金龍山是日月潭觀日出雲海最佳的景點，但因部分設施已老舊，魚池鄉公所得到國發會地方創生補助3000萬後，宣布即日起至12月31日，將暫停開放金龍山遊憩區內的步道、觀景平台及涼亭，全面進行施工整修，顧及遊客與工地安全，禁止遊客上山至年底。
魚池鄉公所指出，金龍山海拔約820公尺，距離日月潭不到5公里，可以觀星，還擁有雲海、琉璃光、曙光晨曦等優美景色，不僅是國人首屈一指朝聖的景點，也是攝影愛好者的拍攝勝地。
鄉長劉啟帆指出，金龍山一直是民眾跨年的熱門去處，今年元旦因應全國疫情升溫、防疫等級提高，一度宣布取消金龍山迎曙光活動，但金龍山步道風景優美，平時也吸引遊客登山健行運動，為了改善觀光旅遊品質，爭取國發會補助，計畫全面提升登山步道以及觀景平台相關設施。
劉啟帆說，不僅觀景平台、步道、公廁及停車場景觀改善工程，未來計畫將金龍山變身為國家風景區內的遊憩公園，計畫全部工程能趕在12月初完工，之後進行1個月驗收，希望趕在元旦前宣布啟用。
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