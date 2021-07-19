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感謝防疫第一線 中市議員與企業家捐口罩給清潔隊
台中市議員王立任為了感謝清潔隊員在疫情期間的辛苦與可能感染的風險，與地方企業家王俊雄今天捐贈6000片口罩給梧棲、沙鹿、清水區的清潔隊，感謝他們辛勞，也希望充裕數量的口罩能夠確保清潔隊在執勤時的安全，讓他們能夠更安心的來維護大家的環境。
王立任表示，清潔隊本來公務就已繁重，在疫情期間更常要背著笨重的消毒機具負責台中市各地的環境消毒，尤其在上周開始微解封，更需要落實環境清潔，他因此號招地方企業家王俊雄相挺，捐贈6000片口罩給梧棲、沙鹿、清水區的清潔隊，感謝他們在這段艱辛時刻，默默的為大家付出。
王俊雄指出，在疫情嚴峻之時，清潔隊員已經非常辛苦，尤其每天在收垃圾時會大量的近距離接觸民眾，染疫的風險也較大，所以為了體恤清潔隊執勤的辛苦，特別捐贈口罩補充清潔隊員的防疫物資，讓大家可以安心執勤。同時也感謝王立任議員的牽線與號召，讓這些防疫物資可以得到充分的運用。
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