確診家教男趴趴走又未吐實 台中市府開罰30萬元

台中市COVID-19確診個案家教男未清楚說明足跡，市府決定開罰30萬元，台中市長盧秀燕今天表示，此案至今還未完全收案，市府高度重視，將繼續追蹤疫調。

台中市政府日前公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案「家教男」，經疫調結果發現個案在雙北足跡約1週，回台中後，又在10天內到過5間旅館開房，市府表示，個案社交複雜，仍持續疫調中。

盧秀燕上午接受媒體聯訪被問到家教男問題時表示，市府於疫調過程中，發現個案並沒有完全吐實，的確有妨礙疫調情形，此案正在簽報當中，依照傳染病防治法規定，最高可裁罰30萬元。

盧秀燕指出，第一時間個案並沒有完全吐實，市府透過警政協尋、交叉比對到很多足跡，因為有找到活動地點及足跡，所有環境都有清消。

盧秀燕說，有關個案入住旅館房間下一組客人及旅館所有工作人員都有找到，進行匡列及篩檢。此案至今還沒有完全收案，市府高度重視，會再繼續追蹤及疫調，須確定整個隱性傳播鏈都能完全掌握。

盧秀燕上午在社會局長彭懷真陪同下視察市立仁愛之家附設日照中心各項環境清消工作，關懷服務人員疫苗施打情形，並發放限量版的「愛的社交距離」口罩，允諾在做好防疫前提下讓各項社福服務逐步恢復。

盧秀燕說，疫情逐漸趨緩，市府判斷3級警戒未來可能宣布降級，因此應預先做好準備，首先計畫要恢復的就是社福系統及教育機構。